ESPN¤¬ÃË»Ò¥Ü¥¯¥µ¡¼¥È¥Ã¥×100¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡¡2°Ì¤Ë°æ¾å¾°Ìï¡¢9°Ì¤ËÃæÃ«½á¿Í¡¢¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤òÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇÂç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ÀµÚ
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤³¤È°æ¾å¾°Ìï¤¬¡¢¡ØESPN¡Ù¤ÎÃË»Ò¥Ü¥¯¥µ¡¼¥È¥Ã¥×100¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
°æ¾å¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡£ÀïÀÓ¤Ï28Àï28¾¡ÌµÇÔ¡¢25KO¡¢À¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢°æ¾å¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤¬À®¤·¿ë¤²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤â¤¦²¿¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î°ÎÂç¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1°Ì¤Ï¡¢¸½WBA¡¢WBC¡¢WBO¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡£ÀïÀÓ¤Ï22ÀïÌµÇÔ¤Î14KO¡£ÌµÇÔµÏ¿¤Ç¤âKOÎ¨¤Ç¤â¡¢°æ¾å¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°æ¾å¤¬À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¥¦¥·¥¯¤Ï¡¢¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤È¤ÎºÆÀï¤ò¹µ¤¨¡¢°æ¾å¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾»î¹ç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9°Ì¤Ë¤Ï¸½WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÃ«¤¬³¬µé¤ò¾å¤²¡¢°æ¾å¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë±½¤â¤¢¤ê¡¢¡ØESPN¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤òÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇÂç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ°æ¾åÂÐÃæÃ«¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿°æ¾å¾°Ìï¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÈà¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£