À¶ÌîºÚÌ¾¡¢·î9¥É¥é¥Þ¤ËÍÌ¾À¼Í¥ÅÐ¾ìÆ÷¤ï¤»¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÀ¼¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/21¡Û1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¼ç±é¤ÎÀ¶ÌîºÚÌ¾¤¬12·î21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅß¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥Ö2025¡¦Åß¡Á1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥ÞÇÐÍ¥¿Ø½¸·ë¡ª¡Á¡×¤Ë¶¦±é¤¹¤ëÀ¥¸Í¹¯»Ë¡¢¸«¾å°¦¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£ÍÌ¾À¼Í¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¸Åß¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô21¿Í¤¬¹ë²Ú½¸·ë
Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¼Â¤ÏÄÌÊó¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤âÃíÌÜ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿À¶Ìî¡£¡ÖÄÌÊó¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤¬¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÀ¼Í¥¤µ¤óÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÍÌ¾À¼Í¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¸½¾ì¤ÇÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÄÌÊó¼Ô¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤Æ¡¢¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÀ¼¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ËÎ©¤Ä»ØÎá´ÉÀ©°÷¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Î¡È¸½¼Â¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡É¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢7ºîÉÊ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢·î10¥É¥é¥Þ¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿1·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Á¡Ë¤«¤éÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢ÃæÅçÍµæÆ¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢ÌçÏÆÇþ¡¢²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡×¡Ê1·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤«¤éÇÈÎÜ¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¿å10¥É¥é¥Þ¡ÖÌäÂêÊª·ï¡×¡Ê1·î15Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤«¤é¾åÀîÎ´Ìé¡¢ÆâÅÄÍý±û¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÌÚÍË·à¾ì¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤«¤é¹á¼è¿µ¸ã¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢¸þÎ¤Í´¹á¡¢²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ²ÐÍË23»þ¡Á¡Ë¤«¤é±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¢»³²¼Èþ·î¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÅÚ¥É¥é¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥óÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿1·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡Ë¤«¤éÂçÃÏ¿¿±û¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢ËÙ³¤ÅÐ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
MC¤Ï¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¡¢º´Ìî¿ð¼ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¿·ÈþÍ²Ã¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTVer¤ª¤è¤Ó³Æ¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡Ö¸ÄÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¸Åß¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô21¿Í¤¬¹ë²Ú½¸·ë
¢¡À¶ÌîºÚÌ¾¡¢ÍÌ¾À¼Í¥¤ÎÅÐ¾ìÆ÷¤ï¤»
Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¼Â¤ÏÄÌÊó¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤âÃíÌÜ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿À¶Ìî¡£¡ÖÄÌÊó¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤¬¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÀ¼Í¥¤µ¤óÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÍÌ¾À¼Í¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£
¢¡À¶ÌîºÚÌ¾¼ç±é¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×
¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ËÎ©¤Ä»ØÎá´ÉÀ©°÷¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Î¡È¸½¼Â¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡É¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢¡¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥Ö2025¡¦Åß¡Á1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥ÞÇÐÍ¥¿Ø½¸·ë¡ª¡Á¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢7ºîÉÊ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢·î10¥É¥é¥Þ¡ÖÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿1·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Á¡Ë¤«¤éÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢ÃæÅçÍµæÆ¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢ÌçÏÆÇþ¡¢²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡×¡Ê1·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤«¤éÇÈÎÜ¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¿å10¥É¥é¥Þ¡ÖÌäÂêÊª·ï¡×¡Ê1·î15Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤«¤é¾åÀîÎ´Ìé¡¢ÆâÅÄÍý±û¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÌÚÍË·à¾ì¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË ¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Á¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤«¤é¹á¼è¿µ¸ã¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢¸þÎ¤Í´¹á¡¢²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ²ÐÍË23»þ¡Á¡Ë¤«¤é±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¢»³²¼Èþ·î¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÅÚ¥É¥é¡ÖºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥óÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿1·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡Ë¤«¤éÂçÃÏ¿¿±û¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢ËÙ³¤ÅÐ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
MC¤Ï¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¡¢º´Ìî¿ð¼ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¿·ÈþÍ²Ã¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTVer¤ª¤è¤Ó³Æ¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡Ö¸ÄÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û