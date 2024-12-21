¡ÚÂîµå¡ÛÂ¹±Ïèµ¤Ï¥³¡¼¥È³°¤Ç¤âÂç³èÌö¡¡¼«¿È¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ï£±»þ´Ö¤ÇÇä¾å£³²¯±ßÄ¶
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥È³°¤Ç¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡ÖÂ¹±Ïèµ¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç¾¦¶È¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÂ¹±Ïèµ¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤ï¤º¤«£±»þ´Ö¤Ç£±£·£°£°Ëü¸µ¡ÊÌó£³²¯£µ£°£°£°±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ÊÇä¤ê¾å¤²¤Î¡Ë¿·µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¹±Ïèµ¤Î¾¦¶ÈÅª²ÁÃÍ¤ò¶¯¤¯¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂ¹±Ïèµ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¸²½¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¸òÎ®¤È¡¢À¿¼Â¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤â¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â£²¸Ä¤ò´Þ¤à£³¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¹±Ïèµ¡£¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£