¡¡°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç12·î21Æü¡¢¥×¥íÆìÄ·¤Ó¥×¥ìー¥äー¤Ë¤è¤ëÆìÄ·¤Ó¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥×¥íÆìÄ·¤Ó¥×¥ìー¥äーÀ¸»³¥Ò¥¸¥­¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆìÄ·¤Ó¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥®¥Í¥¹µ­Ï¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡½»Í§À¸Ì¿¤Ë¤è¤ëÊü²Ý¸å»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯¤«¤é5Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î»ùÆ¸¤ª¤è¤½40¿Í¤ËÆìÄ·¤Ó¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Æì¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥Õ¥êー¥º¡×¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÍí¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£