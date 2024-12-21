¿¹¸øÈþ»Ò¡¡¼«Èñ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¡õ¥³¥í¥ÊÌô¹ØÆþ¤â¡Ä¡Ö¹â¤¤!!¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼÷»Ê²°1.5²óÊ¬¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹¸øÈþ»Ò¡Ê65¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼«Èñ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÌô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï20Æü¤«¤é³«±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¡ÊÄë¹ñ·à¾ì¡Ë¤Ç¥Þ¥À¥à¡¦¥Æ¥Ê¥ë¥Ç¥£¥¨Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤³¤ÎÀè²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Èñ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¤ÎÌô¤È¡¢¥¾¥³¡¼¥Ð¡Ê¥³¥í¥Ê¡Ë¤ò¹ØÆþ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÀºÙ½ñ¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÍÑ¤Î¥¤¥Ê¥Ó¥ëµÛÆþÊ´ËöºÞ2¥¥Ã¥È¤¬7000±ß¡¢¤µ¤é¤Ë¿··¿¥³¥í¥ÊÍÑ¤Î¥¾¥³¡¼¥Ð¾û125mg¤¬5Ëü7200±ß¤Î10³äÉéÃ´¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï¡Ö¹â¤¤!!¥¾¥³¡¼¥Ð¡¢¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª57000±ß¡ª¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼÷»Ê²°1.5²óÊ¬¡¢¡¢Ãæ¹ñÈÓÅ¹¤Ê¤é2¿Í¤Ö¤ó¤È¥Á¥ç¥Ã¥È¡¢Ë¿ÍÌ¾¼÷»ÊÅ¹¤Ï¡¢°ì²óÊ¬¤À¤±¤É¡×¤È¤·¡Ö°ìÅÙ¤â¥³¥í¥Ê¤Ê¤Ã¤¿»öÌµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡¢¥¾¥³¡¼¥Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¡¢Ìµ¤¤¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤¡¡¼¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£