Åçº¬2¹æµ¡ºÆ²ÔÆ¯¤ËÈ¿ÂÐ¡¡¹ÅçÈïÃÄ¶¨¤â¡¢¾¾¹¾¤ÇÁÊ¤¨
¡¡Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿Åçº¬¸¶È¯2¹æµ¡¡Ê¾¾¹¾»Ô¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬21Æü¡¢¾¾¹¾»Ô¤ÇÇÑÏ§¤òÁÊ¤¨¤ë½¸²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤ò¹½À®¤¹¤ë¹Åç¸©ÈïÃÄ¶¨¤Î·§ÅÄÅ¯¼£»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê67¡Ë¤â»²²Ã¤·¡ÖºÆ¤ÓÈï¤Ð¤¯¼Ô¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤Ç¤Ï1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÃÏ¿Ì¤ÏÅçº¬¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñÅÅ¤ÎÂÐºö¤Ë¤ÏÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥á¥â¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£·§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ñ¤äÃæ¹ñÅÅ¤ËÂÐ¤·È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤ò¶¯¤á¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åçº¬¸¶È¯¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¤ËÎ©ÃÏ¡£Ãæ¹ñÅÅ¤Ï7Æü¸á¸å¡¢2¹æµ¡¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿¡£