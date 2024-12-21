°æ¸ÍÅÄ½á¡¡³èÆ°µÙ»ß¡¦¾®Âô°ì·É¤ÎàÃÖ¤ÅÚ»ºá¹ðÇò¡Ö¼Â¤Ï¾®Âô¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¤¬£²£±Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤µ¥Ñ¥é£Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¡×¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î¹Ô°÷¤¬»ÙÅ¹¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é½½¿ô²¯±ßÁêÅö¤Î¶âÉÊ¤òÅð¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤òÆÃ½¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Õºá²ñ¸«¤·¤¿Æ±¹Ô¤ÎÈ¾Âô½ß°ìÆ¬¼è¤¬¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¸¶ºî¼Ô¤ÎÃÓ°æ¸Í½á»á¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±£Í£Ã¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¡©¡×¤È°æ¸ÍÅÄ¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¡¢¼Â¤Ï¡ÊÁêÊý¤Î¡Ë¾®Âô¡Ê°ì·É¡Ë¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÀÎ¡¢¡Ø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¡Ù¤È¡Ø¥é¥¤¥¹Ë·¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦£²¿Í£±ÁÈ¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¹Ë·¤ä¤ò¾®Âô¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥¹Ë·¤ä¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡Ø½á¡¢²¶¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥ê¥ó¥´¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡¡À¸¤¨È´¤¤Ê¤ó¤ä¡×¤È¶ÄÅ·¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ØÃÓ°æ¸Í½á¡Ù¤È¡Ø°æ¸ÍÅÄ½á¡Ù¤Ã¤Æ»úÌÌ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡£¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿ô¿Í¤ÎÊý¤¬¡Ø°æ¸ÍÅÄ½á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç°ì½Ö¡Ö¤µ¤¹¤¬·Ý¿Í¤µ¤óÂ¿ºÍ¤À¤Ê¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ê¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ë¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ä¤¯¤ì¤ëÌõ¤Ê¤¤¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡£°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£