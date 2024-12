果たして、正解は?

正解は「メリークリスマス(Merry Christmas)」を略した言葉でした!

メリクリは、クリスマスを祝うときに言う言葉で、2000年代の初頭から広く浸透したそうです。

この言葉以外にも、クリスマス前の挨拶として「楽しいクリスマスでありますように!」という意味あいで、「I wish you a Merry Christmas」や「A Merry Christmas to you」などがありますよ。

あなたはわかりましたか?

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

文/Ray WEB編集部