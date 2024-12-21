¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û»°¸¶Éñ°Í¤¬¥±¥¬¤Î°²½¤Ç¥Õ¥ê¡¼´þ¸¢¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÏÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¡×
¡¡¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ï£²£±Æü¡¢»°¸¶¤¬£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÂçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë¤Î½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ò´þ¸¢¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£±¦Â¼ó¤È¸Ô´ØÀá¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÉñ°Í¤Á¤ã¤ó¡×¤¬°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö£Ó£Ð½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Éñ°Í¤Á¤ã¤ó¡£¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÉñ°Í¤Á¤ã¤ó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Áá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÉñ°Í¤Á¤ã¤ó¤Î²óÉü¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÄË¤ß¤Ê¤·¤Ç³ê¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤è¤¯µÙ¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¤Í¡×¤Ê¤ÉÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¤Î½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ£µ£±¡¦£¹£´ÅÀ¤Ç£²£³°ÌÈ¯¿Ê¡£±éµ»¸å¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£