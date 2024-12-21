ÃËÍ§Ã£¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¼æ¤«¤ì¤¿±é·à¤ÎÀ¤³¦¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦Èà¤Ï»ä¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¿¤¤¤¤¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤Ã¤Æ¤í! ¨
¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤Ã¤Æ¤í! ¡Ù¡ÊÃÝµÜ ¤æ¤æ¤³¡§¸¶ºî¡¢¤¯¤Þ¤¾¤¦¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´16²ó¡Û¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶»Ìö¤é¤»¤ë¡ÈÂç³ØÂ´¶È¡É¤ÎÀáÌÜ¡£º§Ìó¼Ô¤â½¢¿¦Àè¤â¼º¤¤¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»Î¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³ØºÇ¸å¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤È¤¢¤ë±é·à¤Î¥Á¥é¥·¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡½¡½¡£¼Ò²ñ¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤¬½¸¤¦¾®¤µ¤Ê·àÃÄ¡Ö¥Ð¡¼¥Ð¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥¥ë¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î±éµ»¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»Î¡£Èà½÷¤Ï¤³¤³¤ÇÀ¸¤È´¤¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡Ä¡ª Âç³ØÂ´¶È´ÖºÝ¤ËÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿½÷¤¬¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤¿¤áÊâ¤ß½Ð¤¹¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤Ã¤Æ¤í! ¡Ù¡ÊÁ´3´¬¡Ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª