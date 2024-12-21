¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¡¡»°¸¶Éñ°Í¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ò´þ¸¢¡¡¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÈ¯É½¡Ö±¦Â¼ó¤È¸Ô´ØÀá¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á¡×Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡Á´ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï£²£±Æü¡¢£²£²Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½÷²¦¤Î»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÂçºå¡Ë¤ò´þ¸¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´þ¸¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±¦Â¼ó¤È¸Ô´ØÀá¤Î¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á¡×¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»°¸¶¤Ï³«ËëÁ°Æü¤Î£±£¹Æü¤Ë¡Öº£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Â¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç³ê¤êÀÚ¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£°Æü¤Î£Ó£Ð¤Ç¤Ï£²£³°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¾å°Ì£²£´¿Í¤¬¿Ê¤à£²£²Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤Î´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Ë£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï±¦Â¼ó¤Î¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢£Ó£Ð¸å¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¤Ç²ù¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤¦¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç³ê¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£