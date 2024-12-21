¡Ú¼ö½Ñ²öÀï¡Û·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤Ï2025Ç¯5·î30Æü¸ø³«¡ª ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡× ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ù¤Î¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù ¤Î¸ø³«Æü¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂ³ÊÔ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤¬2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯7·î¤ËÁ´5ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤Î¹âÀì»þÂå¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿TV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¡£ËÜºî¤Î¸ø³«Æü¤¬2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¡£¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ ¡ÉºÇ¶¯¤Î2¿Í¡É ¸Þ¾ò¤È²ÆÌý¤òÉÁ¤¤¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ¶õ¤È¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ÔÃ£¤Î»¦¤·¹ç¤¤¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂ³ÊÔ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Ï±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¡£ËÜºî¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¿ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¸×¾óÍª¿Î¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Îº£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ä¡ä¡äÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤¬2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ÔÃ£¤Î»¦¤·¹ç¤¤¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂ³ÊÔ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Ï±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¡£ËÜºî¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¿ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¸×¾óÍª¿Î¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Îº£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
¡ä¡ä¡äÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ