中国海南省で知的財産権の国際交易大会

20日、海南国際知的財産権交易大会で展示された水素自動車。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）

【新華社海口12月21日】中国海南省海口市で20日、2024海南国際知的財産権交易大会が開幕した。会期は3日間で、展示面積は3万8千平方メートル。特許と知的財産権、著作権、地理的表示、文化クリエーティブの4エリアを設け、国内外の革新的成果を紹介する。

中国海南省で知的財産権の国際交易大会

20日、海南国際知的財産権交易大会でリー族の織物技術を実演する女性たち。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）

中国海南省で知的財産権の国際交易大会

20日、海南国際知的財産権交易大会で展示された石彫作品。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）

中国海南省で知的財産権の国際交易大会

20日、海南国際知的財産権交易大会で調理ロボットを見る来場者。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）

中国海南省で知的財産権の国際交易大会

20日、海南国際知的財産権交易大会を見学する来場者。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）

中国海南省で知的財産権の国際交易大会

20日、海南国際知的財産権交易大会で展示されたコロンビア産チョコレート。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）

中国海南省で知的財産権の国際交易大会

20日、海南国際知的財産権交易大会の会場。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）

中国海南省で知的財産権の国際交易大会

20日、海南国際知的財産権交易大会で展示されたトウモロコシ用の自走式種まき機。（海口＝新華社記者/蒲暁旭）