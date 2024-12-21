TV¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¶«¤Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¡¡ÀìÌç²È¤¬Êú¤¯¡Ö¿©¤Î¿êÂà¡×¤Ø¤Î´íµ¡´¶¡ÄÏÂ¿©¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¡É¤ÈÀáÅÙ¤Î¹ÔÊý
¡¡¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¿®³Ú¤ÎMIHO¡¡MUSEUM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤·¤¦¤ë¤Ï¤·¡¡ÆüËÜ¤Î¿©»ö¡Ê¤¿¤Ù¤´¤È¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎÊ¸²½¤òÈþ½Ñ»Ë¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸Í÷²ñ¤À¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆ±´Û¤Î·§ÁÒ¸ùÉ×´ÛÄ¹¤¬Êú¤¯¡Ö¿©¤Î¿êÂà¡×¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÏÂ¿©¤Ï¤É¤¦·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡£·§ÁÒ´ÛÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¢¿©¸å¤Ë¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¡Ä¡Ö¹Ôµ·¤¬°¤¤¡×¥Í¥Ã¥È¤Ç»¿ÈÝ¤ÎÀ¼
¡¡Å¸¼¨¤Ï¡¢¿À¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¿ÀñÂ¡Ê¤·¤ó¤»¤ó¡Ë¡¢¸ÅÂå¤Îµ·¼°ÎÁÍý¤«¤é¡¢ÃæÀ¤¤ÎËÜÁ·ÎÁÍý¡¢»û±¡¤ÎÀº¿ÊÎÁÍý¡¢ÃãÆ»¤È¤È¤â¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿²ûÀÐÎÁÍý¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î±ãÀÊ¤ä³°¿©Ê¸²½¤ò·Ð¤Æ¶áÂå¤ËÂ³¤¯¡£¶áÂå¤Ç¤Ï¡¢±ãÀÊ¤äÃãÆ»¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ½ã¿è¤ËÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¾§¤¨¤¿ËÌÂçÏ©Ï¥»³¿Í¤È¡¢Ì¾Å¹¡ÖµÈÃû¡×¤ÇÎÁÍý¤È¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿ÅòÌÚÄç°ì¤Î2¿Í¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅòÌÚÄç°ì¤Î¾Ò²ð¤Ë·§ÁÒ¤µ¤ó¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¸½Âå¤ÏÅòÌÚ¤¬ÎÁÍý¤ËÂ÷¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÌÌ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡·§ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ¹¤Ç¡ØÎÁÍý¤ÎÀâÌÀ¡Ù¤ò¤¹¤ë¡£µÒ¤Î²ñÏÃ¤ò¼×¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¶¯Í×¤¹¤ë¤ï¤ê¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤í¤¯¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÄøÅÙ¤ÎÄã¤¤ÀâÌÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤·¤ÆÎ×µ¡±þÊÑ¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼Â¼Á¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÎÁÍý¤ÎÀâÌÀ¡×
¡¡²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÎÁÍý¤ÎÀâÌÀ¡×¤ËÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¿´¤¢¤ë¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡·§ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢µÒ¤¬½Ð¤¹¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤¬¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö6Àé¡Á7Àé±ß¤Ê¤é¤¹¤Ç¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¡¢1Ëü±ß½Ð¤»¤Ð¿ßË¼¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ü¤¦¡Ë¤Çºî¤êÎ©¤Æ¤ÎÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£1Ëü5Àé±ß½Ð¤»¤ÐÃçµï¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯¡×
¡¡µÒ¤Î¿©¤ÙÊý¤äÂ®ÅÙ¡¢²ñÏÃ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀäÌ¯¤Î´Ö¹ç¤¤¤ÇÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃçµï¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÄ´Íý¿Í¤ÈµÒ¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÁÐÊý¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÃ´¤¦¡£Í¥¤ì¤¿Ãçµï¤Ï¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿ÌÜÇÛ¤ê¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¿©Âî¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ãçµï¤Î»Å»ö¤Ï¤â¤Ã¤È¸²¾´¤µ¤ì¤Æ¤è¤¤¡¢¤È·§ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¿©Ê¸²½¤ò¹â¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢³°¿©Ê¸²½¤¬°ì»þµÕÉ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï·§ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î¿©¤¬Éü³è¤¹¤ëµ¡²ñ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬ÏÂ¿©¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍ«¤¦¡£¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤´ÈÓ¤ò¿æ¤«¤º¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÊÆ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤â¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¡£·§ÁÒ¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»µë¿©¤ËË¾¤ß¤òÂ÷¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬µë¿©¤ÇÊÆ¤ä¤À¤·¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢ÏÂ¿©¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¤ò¿©¤Ù¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¶«¤Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¡£·§ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò¿©¤Î¿êÂà¤ÈÂª¤¨¤ë¡£¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸ÍýÅªÍßµá¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿©¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ò¤¤¤ä¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÎÏ¤òÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡³Î¤«¤ËºÇ¶á¡¢¤¤¤ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÀáÅÙ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¿©¤ËÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤âÀ¶¤é¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È·§ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤ºÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢µ·¼°ÎÁÍý¡¢²°³°¤Î±ã¡¢Ãã²ûÀÐ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï²ÈÄíÎÁÍý¤À¤È·§ÁÒ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£¤Ç¤ÏÏÂ¿©¤Î´ðËÜ¤È¤Ï²¿¤«¡£¡ÖÊÆ¤Î¤´ÈÓ¡¢¤ß¤½½Á¡¢¤ªºÚ¡¢ÄÒÊª¡£¤ªºÚ¤ÏÃæ²Ú¤Ç¤âÍÎÉ÷¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤òÈ¤¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£ÆüËÜ¿Í¤¬È¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÏÂ¿©¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë