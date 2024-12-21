¤¦¤·¤íÈ±¤Ò¤«¤ìÂâ¤Î°úÂà¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐ¾ì¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈýÌÓ¤¬···¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¥Þ¥Ã¥¡¼¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÄ¶´¶Æ°¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¦¤·¤íÈ±¤Ò¤«¤ìÂâ¡×¤ÎÀÆÆ£Ëþ´î»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤ÏÄ¹¤é¤¯¸ø¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï¡ÖÌµ»ö¤ËÌ¾¸Å²°´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Öº£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£Æü¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È20Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡¢¤¦¤·¤íÈ±¤Ò¤«¤ìÂâ¤Î¥Þ¥Ã¥¡¼¤¬º£Ç¯¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈà½÷¤Ï»ä¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥¨¥Ê¥¸¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡¡¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥¡¼¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹©Æ£¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç1987Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¦¤·¤íÈ±¤Ò¤«¤ìÂâ¡×¤ÎÀÆÆ£Ëþ´î»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡Ö»äÃ£¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¾Ð¡¡ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Î¿¿¤óÃæ¤ÏÀ¸°ð¹¸»Ò¡¡¤¢¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡¡»°¿Í¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¦¤·¤íÈ±¤Ò¤«¤ìÂâ¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î²¼Éß¤»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¥Þ¥Ã¥¡¼¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤ä¡¢»°¿Í»°ÍÍ¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈýÌÓ¤¬···¤È····¤È!!À°¤Ã¤Æ¤Þ¤ó¤¬¤Ê¤¡¡×¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¡×¡ÖËþ´î»Ò¤µ¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤ì¤ÆÄ¶´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£