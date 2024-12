12月20日(金)に配信された、ガールズグループオーディション「No No Girls」第12話にて、最終審査に進むファイナリスト10名が決定した。アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、開催されているガールズグループオーディション「No No Girls」。

ファイナリストは、CHIKA・FUMINO・JISOO・KOHARU・KOKO・KOKONA・MAHINA・MOMOKA・NAOKO・YURI(※アルファベット順)の10名。2025年1月11日(土)にKアリーナ横浜にて行われる『No No Girls THE FINAL』に出演、最終審査に進む。また20日(金)放送の『バズリズム02』(日本テレビ系)にファイナリスト10名がテレビ初出演を果たした。オーディション中ながらも5次審査曲である「Tiger」を披露。SNSではメンバーたちの高い歌唱力や堂々としたパフォーマンスが話題となった。次回第13話の配信は2025年1月3日(金)20:00より開始される。<配信スケジュール>オーディション番組『No No Girls』本編(YouTube):2024年10月4日(金)〜 毎週金曜日20:00配信完全版(Hulu):2024年10月6日(日)〜 毎週日曜日12:00配信公式応援番組『No No Girls Night』(日本テレビ・長崎国際テレビ)出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)放送日時:2024年10月9日(水)〜 毎週水曜日24:59放送番組公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/