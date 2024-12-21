¡Ú¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ä¶¤¨¤ÎMVP¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡¡22Ç¯MVP¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤Ë¶½Ì£¡¡¤¹¤Ç¤Ë19Ç¯MVP¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò³ÍÆÀ
MLB¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Íèµ¨¡¢MVP·Ð¸³¼Ô4¿Í¤¬ÂÇ½ç¤ËÊÂ¤Ö²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡£
º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥ÈÁª¼ê¤¬FA¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¶â³Û¤òÈ´¤¯»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î15Ç¯7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1160²¯±ß¡Ë¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤é¤òÊä¶¯¡£
MLB¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ê¥¾Áª¼ê¤ËÂå¤ï¤ëÀµ°ìÎÝ¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈÁª¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï22¡õ24Ç¯MVP¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¡¢17Ç¯MVP¤Î¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥óÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈÁª¼ê¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤È¡¢4¿Í¤ÎMVP·Ð¸³¼Ô¤¬ÊÂ¤Ö¹ë²Ú¤ÊÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀµ»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥ÉÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡£
·üÇ°ÅÀ¤Ï¥¢¥ì¥Ê¥ÉÁª¼ê¤¬Á´µåÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¸¢¤òÇË´þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ÎMVP¥È¥ê¥ª¤ÇÀ©ÇÆ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏMVP¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤ò·ÁÀ®¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¢¦MVP·Ð¸³¼Ô4¿Í¤Îº£µ¨À®ÀÓ
¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê
ÂÇÎ¨.322¡¢58ËÜÎÝÂÇ¡¢144ÂÇÅÀ¡¢OPS1.159
¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥óÁª¼ê
ÂÇÎ¨.233¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢72ÂÇÅÀ¡¢OPS.773
¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼Áª¼ê
ÂÇÎ¨.266¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¡¢OPS.751
¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥ÈÁª¼ê
ÂÇÎ¨.245¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢65ÂÇÅÀ¡¢OPS.716