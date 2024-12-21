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(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://arxiv.org/pdf/2412.13459
The Rise of Fake GitHub Stars: A Growing Security Threat
https://cyberinsider.com/github-plagued-by-4-5-million-fake-stars-problem-misleading-users/
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