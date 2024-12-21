KREVA¡¡Êì¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡ÖÄ¹¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡Ä¡×¡Öº£¤Ï¤Þ¤À²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âðË¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKREVA¡Ê48¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡KREVA¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡ÖÄ¹¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡¢ÀèÆü¡¢Êì¤¬Â¾³¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²¶¤Î»ö¤ò¿®¤¸¤ÆÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ºÇ´ü°ì½ï¤Ëµï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂ³¤¤¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö2025Ç¯2·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËNEW¡¡ANBUM¡ØProject¡¡K¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÍÍ¡¹¤Ê»ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤è¤ê¶ì¤·¤¤¤¬Â¿¤¤»þ´ü¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸Á°¤ÎÊì¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£CD¤â½Ð¤Þ¤¹¡£À§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡KREVA¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÀµ·î¤Î°§»¢¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£¤Ï¤Þ¤À²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âðË¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¡¢¤Þ¤º¤Ï20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î»Ä¤êÈ¾Ê¬¤Ç¤¢¤ëÁ°È¾¤òÎÉ¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅê¹Æ¡£¡Ö±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£