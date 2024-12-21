µÕÅ¾Éé¤±¤ÇSAGAµ×¸÷¤¬2Âç²ñÏ¢Â³½àV ¼ç¾¡¦±É³¨Î¤¹á¡Ö²ù¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×¥µ¡¼¥Ö¤ÇÎ®¤ì°ú¤´ó¤»¤ë¤âÉ±Ï©¤Ë¶þ¤¹¡Ú¹Ä¹¡ÇÕ¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¹Ä¹¡ÇÕ¡Ë¤Î·è¾¡¤¬21Æü¡¢Asue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¡¢2¡Ý3¡Ê25¡Ý19¡¢25¡Ý23¡¢15¡Ý25¡¢20¡Ý25¡¢13¡Ý15¡Ë¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ËÇÔ¤ì2Âç²ñÏ¢Â³½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÕÅ¾Éé¤±¤ÇSAGAµ×¸÷¤¬2Âç²ñÏ¢Â³½àV ¼ç¾¡¦±É³¨Î¤¹á¡Ö²ù¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×¥µ¡¼¥Ö¤ÇÎ®¤ì°ú¤´ó¤»¤ë¤âÉ±Ï©¤Ë¶þ¤¹¡Ú¹Ä¹¡ÇÕ¡Û
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿SAGAµ×¸÷¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¡¢8¡Ý8¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦±É³¨Î¤¹á¡Ê33¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡£ÃæÈ×¤ËºÇÂç5ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤¬¡¢Ç´¤ëÉ±Ï©¤Ë17¡Ý17¤ÈÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê23¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê25¡Ý19¤ÇÀè¼è¤·¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ê26¡Ë¤Ê¤É¤Î³èÌö¤Ç5Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢7¡Ý4¤È¥ê¡¼¥É¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±É¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ç15¡Ý6¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤·¤«¤·É±Ï©¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¡¦µÜÉôÍõÍü¡Ê26¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì24¡Ý23¤È1ÅÀº¹¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¥µ¥à¥Ç¥£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê25¡Ý23¤Ç²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤ò15¡Ý25¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿SAGAµ×¸÷¤ÏÂè4¥»¥Ã¥È¡£½øÈ×¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò¸«¤»¡¢11¡Ý12¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤â1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¥µ¥à¥Ç¥£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ìÏ¢Â³¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë½ªÈ×¤ÇÉ±Ï©¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¡¦°æ¾å°¦Î¤º»¡Ê29¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É20¡Ý25¤Ç¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤Ë¡£
ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢É±Ï©¡¦°æ¾å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤¬½ªÈ×¤Ç12¡Ý12¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£SAGAµ×¸÷¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î½àÍ¥¾¡¡¢½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿É±Ï©¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±É¤Ï¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ²ù¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤ò»ä¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µîÇ¯¤ÎÎÙ¤Ç´î¤Ö»Ñ¤ò¡Ä¸«¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤Þ¤¿º£Ç¯¤â¡¢É±Ï©¤µ¤ó¤¬´î¤Ö»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ×¸÷¡¦±É¥¥ã¥×¥Æ¥ó
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÃÖ¾²¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ä¹Ìî,
ÂçÁ¥,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÆÁÅç