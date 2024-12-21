Àî¸ýÇ½³è¤ÈÆêºêÀµ¹ä¡¢£Ð£ËÀï¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë£Ç£Ë¡×¤ÎÈ¿Â§µ»È¯Æ°¤â´Ö¤ò³ä¤é¤ì¤ë¡¡ÆîÍºÂÀ°úÂà»î¹ç
¢¡ÆîÍºÂÀ°úÂà»î¹ç¡¡¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º£±£°¡½£±£°ÍºÂÀ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ê£²£±Æü¡¦£Î£Á£Ã£Ë¡Ë
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£¶£¶£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÆîÍºÂÀ¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹½àÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÀ¤Âå¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤È¡¢Æî¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÍºÂÀ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï£±£°¡½£±£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Àî¸ýÇ½³è¤ÈÆêºêÀµ¹ä¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ç£Ë£²¿Í¤¬»î¹ç¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Æî¤ò´Þ¤á¤¿£³¿Í¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤Î£Ç£Ë¤ò£¹£°Ê¬´ÖÌ³¤á¡¢£±£°¡½£±£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£Ð£ËÀï¤Ç¤Ï¸ò¸ß¤Ë£Ç£Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÍºÂÀ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÎºÇ½ª£µÈÖ¼ê¡¦Æî¤¬£Ð£Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Àî¸ý¤ÈÆêºê¤Ï£²¿Í¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ØÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¡£¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÆî¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Î´Ö¤ò³ä¤é¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ç£Ë£²¿Í¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤ÇÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£ÆÃæÂ¼½ÓÊå¤Î·Ý½Ñ£Æ£ËÃÆ¡¢£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¤Î°µ´¬£²¥´¡¼¥ë¡¢¡È£Æ£×ÆîÍºÂÀ¡É¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î·ãÁö¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¥¥ì¤¬°ã¤Ã¤¿£Ä£ÆÄÚ°æ·Ä²ð¤È£Ä£Æ²ÃÃÏÎ¼¡¢£Ð£Ë¤òµÒÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿£Ä£ÆÃæÂôÍ¤Æó¤Ê¤É¡¢¸«½êËþºÜ¤À¤Ã¤¿£¹£°Ê¬¡Ü¦Á¡£Æî¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢Áª¼ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£