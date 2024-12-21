µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥¨¥×¥í¥ó¹ØÆþ¤ÇÎÁÍýÃË»Ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤«¤Ã¤¿¡×¤â¶ìÏ«¹ðÇò¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¸å¤¯¤é¤¤¤ÎÈèÏ«¡×
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î¡Ö£Á£ì£ð£å£î¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Ç¤â¡¢¤³¤³£µÆü´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¤´ÈÓ¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¹õ¿§¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤â¹ØÆþ¤·¡¢¡Öºî¤Ã¤¿¤é¥á¥Ã¥Á¥ã¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥«¥ì¡¼¤äÌîºÚßÖ¤á¡¢¥¥Î¥³¤Î¥Þ¥ê¥Í¤Ê¤É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÎÁÍý¹¥¤¤ÈÃÎ¤é¤ì¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¿¤«¤Ê¤·¤¤Ã¤Á¤ó¡×¤ò±¿±Ä¡£ÎÁÍý·ÏÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ËÜÏÂ¤ÏÎÁÍý¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¹âÍü¤Ë£Ì£É£Î£Å¤ÇÁ÷¿®¡£¡ÖËÍ¤ÎÎÁÍý¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤è¤êÌ£¤ò½Å»ë¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤Î¤¦¤Á¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢½õ¼ê¤ÇÆþ¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¬ËÜÀá¤Ç¡¢½Ð±é¤Ë¤â°ÕÍß¡©¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡¢Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤ÇÂçÊÑ¤µ¤â¼Â´¶¡£¡ÖÈè¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¸å¤¯¤é¤¤¤ÎÈèÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤äºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ÖÍ¥¾¡¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥±¥¬¤Ê¤¯°ìÇ¯´Ö¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£