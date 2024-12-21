ÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¾×·âÈ¯¸À¡Ö¤¿¤À¤ÎÆù¡×Âô¸ý°¦²Ú¤¬ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤ÎË¡Â§È¯¸«¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤Î¥³¥Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Âô¸ý°¦²Ú¡Ê£²£±¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂô¸ý°¦²Ú¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡¡Âô¸ýÀ¸³è¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£º£ºî¤Ï·üÌ¿¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤ÈÏÃ¤·¡Ö²Ë¤Ê¤È¤¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÉôÊ¬¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤Î¶ìÏ«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÍÈ¤²Êª¤Î¿©»ö¤ò¸º¤é¤¹¤È·ë¹½ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½é¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÍÈ¤²Êª¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤À¤ÎÆù¤À¤È¡×¤È¾×·â¤ÎÅ·Á³²óÅú¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£