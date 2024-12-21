ÎëÌÚµþ¹á¡Ö¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤ë¡×¡¡º£¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê56¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡30¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤Ë¤¿CD¡Ödress-ing¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÎëÌÚ¡£Æ±¶Ê¤Ç¤Ïºî»ì¤âÃ´Åö¡£¡ÖÃÇ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÇ¤ï¤Ã¤¿²áµî¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿±ï¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ºî»ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNext Destination¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡¢¡Öbeautiful morning¡×¤ÎºîÉÊ¤ò²»ÍÕ¤ÎÌ¾¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¡£¡Ö¡È½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ê¤É¤â½ñ¤¯¤¬¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¡ÖÊÌ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ¡£¡Ö¥¨¥Ã¥»¡¼¤À¤È¼«Ê¬¤«¤é¤Þ¤º¤³¤ì¤ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ïº£¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆâÍÆ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ºî»ì¤Ï¶Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤Î¶Ê¤ËÉÕ¤±¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¸ÀÍÕ¤òÃµ¤¹¡£¤À¤«¤éÀ¨¤¯¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥º¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ïº£ÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¤Ë¤âºî»ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¡¢°ìÈÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤«¤éËÜÅö¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡¢¤À¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢Æ´¤ì¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¾È¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æ´¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢À¨¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ¤¹¤°¤Ç¤¤Æ¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤°¤é¤¤Áá¤¯Äó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî»ì¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ê¹¥°¤¤¤³¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ÈºÇÍ¥Àè¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ë¤â¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¡¢¤ª²Î¤ò¤ª²Î¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤´Í½Äê¤Ï¡©¡×¤ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¤³¤ì¤Ë¤â¤¦1¿Í¤ÎMC¡ÖKis¡½My¡½Ft2¡×¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤ÇÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¤¤Ë73ºÐ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡×¤È¤¢¤ª¤ê¡¢ÄáÉÓ¤Ïº¤ÏÇ¡£¡Ö²¶¤«¤é¤É¤ó¤Ê»ìÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤â¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡×¡£ÄáÉÓ¤Ï¡ÖÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£