¡Ú¸òÄÌ¡¦¾è¤êÊªNEWS¡Û¾å½ê±Ø³«¶È¤â¡Ä¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©¡¡2025Ç¯3·î¤ËÅ´Æ»³Æ¼Ò¥À¥¤¥ä²þÀµ ¡Ô¿·³ã¡Õ
JRÅìÆüËÜ¤Ê¤É¿·³ã¸©Æâ¤ÇÅ´Æ»¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë³Æ¼Ò¤Ï2025Ç¯3·î15Æü¤Ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¹Ô¤¦¤È13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©Æâ¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾å½ê±Ø¤¬³«¶È
¿·³ã»Ô¤äJRÅìÆüËÜ¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç¿·Àß¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë±Û¸åÀþ¤Î¾å½ê±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯3·î15Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Û¸åÀþ¤Î¿·³ã～Çò»³¤Î´Ö¤Ë¿·Àß
¾å½ê±Ø¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è²¼½êÅç1ÃúÌÜ¡¢JR±Û¸åÀþ¤Î¿·³ã¤ÈÇò»³¤Î¤Û¤ÜÃæ´Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿ÄÂ¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÄ´À°Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±Ø¤¬¤Ç¤¤Æ½êÍ×»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©
¸½ºß¡¢±Û¸åÀþ¤Î¿·³ã¤ÈÇò»³¤Î´Ö¤Ï½êÍ×»þ´Ö¤¬Ìó4Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÓÃæ¤Î¾å½ê±Ø¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·³ã¤ÈÇò»³¤Î´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó6Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤òÁö¤ëÄê´üÎó¼Ö¤ÏÁ´¤Æ¾å½ê¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃµÞ¤·¤é¤æ¤¡×¤¬¡È¥À¥¤¥ä²þÀµ¡É
¿·³ã～¾å±ÛÌ¯¹â¡¦¿·°æ¤ò±¿¹Ô¤·¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤È¾è¤ê·Ñ¤°¤³¤È¤Ç¿·³ã¤ÈËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤ÖÌò³ä¤ò¤â¤Ä¡ÖÆÃµÞ¤·¤é¤æ¤¡×¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ÇËÜ¿ô¤Ï¾å²¼·×8ËÜ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢7ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»þ¹ï¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å±Û¢ª¿·³ã¤Ï¡ÈÄ«ÊØ¡É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡ÈÌëÊØ¡É¤òÀßÄê
²¼¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ä«7»þÂæ¤Ë¾å±ÛÃÏ°è¤Î³Æ±Ø¤«¤é¿·³ã¤Ø¸þ¤«¤¦ÊØ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìë19»þÂæ¤Ë¾å±ÛÃÏ°è¤Î³Æ±Ø¤«¤é¿·³ã¤Ë¸þ¤«¤¦ÊØ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ÎÊØ¤â»þ¹ï¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¢ª¾å±Û¤ÏÌë¤ÎÊØ¤¬Áá¤Þ¤ë
¾å¤ê¤Ç¤Ï¿·³ã¤ò19»þÂæ¤Ë½Ð¤ë¡Ö¤·¤é¤æ¤8¹æ¡×¤¬3»þ´ÖÈ¾Áá¤Þ¤ê¡¢Í¼Êý16»þÂæÈ¯¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Û¤«¡¢Â¾¤ÎÊØ¤Ç¤â»þ¹ï¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤Ç¤Ï¡¢²¼¤ê¤ÎÄ«¤ÎÊØ¤È¾å¤ê¤ÎÌë¤ÎÊØ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬Â¾¤ÎÊØ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¤¯¡¢¿·³ã¤ÈËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤È¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÍøÊØÀ¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤ë»þ¹ï¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å±Û¿·´´Àþ¤Ï¡©
¾å±Û¿·´´Àþ¤Ï¡¢Äê´üÎó¼Ö¤ÎÊØ¿ô¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îó¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄä¼Ö±Ø¤ä»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â
JRÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¡¢±©±ÛËÜÀþ¡Ê¿·ÄÅ～¿·È¯ÅÄ¡Ë¡¢±Û¸åÀþ¡Ê¿·³ã～µÈÅÄ¡Ë¡¢Çò¿·Àþ¡Ê¿·³ã～¿·È¯ÅÄ¡Ë¤Î¥ï¥ó¥Þ¥óÎó¼Ö¤Ç¤ÏÌµ¿Í±Ø¤ò´Þ¤à³Æ±Ø¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥É¥¢¤«¤é¾è¹ß²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥ï¥ó¥Þ¥óÎó¼Ö¤ÎÌµ¿Í±Ø¤Ç¤Î¾è¹ß¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â³ÆÃÏ¤Î¾è´¹¤¨±Ø¤ÇÀÜÂ³¤Î²þÁ±¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç»åÀþ¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ
JRÀ¾ÆüËÜ¤â2025Ç¯3·î15Æü¤Ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Âç»åÀþ¡ÊÆî¾®Ã«¡ÎÄ¹Ìî¸©¡Ï～»åµûÀî¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»åµûÀî¤ÇÍ¼Êý¤Î»þ´ÖÂÓ2ËÜ¤ÎÈ¯¼Ö»þ¹ï¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤È¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾·÷¤«¤é¤ÎÍøÍÑ¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤Ç¤Ï
¾å±ÛÃÏ°è¤òÁö¤ë¡Ö¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¡×¤â2025Ç¯3·î15Æü¤Ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÁ°È¾¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡ÖÆÃµÞ¤·¤é¤æ¤¡×¤Î»þ¹ïÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¤·¤é¤æ¤¤¬Áö¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë°Ê²¼¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²¼¤ê¤Ç¤Ï¡¢¿·°æ7»þ18Ê¬È¯¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤ÎÄ¾¹¾ÄÅ¹Ô¤¡£¾å¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¹¾ÄÅ21»þ47Ê¬È¯¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤Î¿·°æ¹Ô¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ì¯¹â¤Ï¤Í¤¦¤Þ¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤ÇËÌÎ¦¿·´´Àþ¤È¤ÎÀÜÂ³²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ³¤¤Ò¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô¤è¤ê3»þ´ÖÈ¾Áá¤Þ¤ë¿·³ãÈ¯¤Î¡ÖÆÃµÞ¤·¤é¤æ¤8¹æ¡×¤ÈÄ¾¹¾ÄÅ¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ëÉáÄÌÎó¼Ö¡ÊÉÙ»³¸©¡¦Çñ¹Ô¤¡Ë¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌ±ÛµÞ¹Ô¤Û¤¯¤Û¤¯Àþ¤Ç¤Ï
µû¾ÂÃÏ°è¤È¾å±ÛÃÏ°è¤ò·ë¤ÖËÌ±ÛµÞ¹Ô¤Û¤¯¤Û¤¯Àþ¤Ç¤â3·î15Æü¤Ë¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å±Û¿·´´Àþ¤äÈÓ»³Àþ¡¢¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤È¤ÎÀÜÂ³¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÎó¼Ö»þ¹ï¤Ï2025Ç¯2·î25ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎJR»þ¹ïÉ½3·î¹æ¤Ê¤É¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
Åìµþ,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ë¡Í×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»×¤¤¤ä¤ê,
Áòµ·