Ä»¼è¡¦Âç»³¥¹¥¡¼¾ì¤Ç°ÂÁ´µ§´ê¡¡¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÎÀÑÀã50¥»¥ó¥Á
¡¡À¾ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¹¥¡¼¾ì¡Ö¤À¤¤¤»¤ó¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡ÊÄ»¼è¸©Âç»³Ä®¡Ë¤Ç21Æü¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î°ÂÁ´¤äÀÑÀã¤ò´ê¤¦µ§´êº×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÎÀÑÀã¤Ï50¥»¥ó¥Á¤È½çÄ´¤Ç¡¢½éµé¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö¹ë±ß»³¡×¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¡ÖÃæ¤Î¸¶¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¹¥¡¼¾ì¤Ï4¥¨¥ê¥¢¤Ë½éµé¤«¤é¾åµé¤Þ¤Ç9¥³¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ò·Ð¤ÆË¬ÆüµÒ¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂçÂæ¤È¤Ê¤ë10Ëü¿Í¤ÎÆþ¤ê¹þ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¥²¥ì¥ó¥ÇÏÆ¤Ëº×ÃÅ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¶Ì¶ú¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÀã¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ»²²Ã¼Ô¤â¾Ð´é¡£°ÂÁ´µ§´êº×¤ÎÀ¶¿å¹ë¸¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ëë³«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£