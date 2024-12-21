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2.TRUTH¡¡ ºî»ì¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¾åÆüÆÁ
3.CANVAS ºî»ì¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¡ºî¶Ê¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¦°æ¾åÆüÆÁ¡¡ÊÔ¶Ê¡§°æ¾åÆüÆÁ
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© NIPPON CULTURAL BROADCASTING EXTEND INC. / TOYBOX Inc.
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6·î8Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦THE BOTTOM LINE
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6·î14Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦YOKOHAMA Bay Hall
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