Á´ÊÔ½Ä·¿Æ°²è¡ª¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥Õ¥£¥ë¥à YouTube¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ²¾ÌÌ½÷»Ò¡ÁÀ°·Á½÷¤ÈÉ÷Â¯¾î¡Á¡×

レモネードフィルムは、YouTubeショートドラマ「東京仮面女子〜整形女と風俗嬢〜」を制作。

レモネードフィルム YouTubeショートドラマ「東京仮面女子〜整形女と風俗嬢〜」

動画公開日時: 2025年1月31日より毎日配信(全40話)予定

レモネードフィルムは、YouTubeショートドラマ「東京仮面女子〜整形女と風俗嬢〜」を制作しました。

今トレンドの縦型フォーマットで全編構成した、1エピソード1〜3分という手軽さが特徴で、スマホ視聴に最適化された新感覚のエンターテインメントで視聴者を魅了します。

2025年1月31日から毎日配信(全40話)予定。

<物語の概要>

【婚約者・那月】と、偶然再会した【幼馴染・里穂】との間で揺れ動く【サラリーマン・祐介】の三角関係が描かれる胸キュンな恋愛ストーリーかと思いきや……

その裏には「秘密」「嘘」「裏切り」「復讐」が幾重にも折り重なり、衝撃的な展開に!

心に仮面をかぶった男女3人が繰り広げる、愛憎と欲望が交錯する壮絶なラブストーリーが、観る者の心を強く惹きつけます。

<豪華トリプル主演が実現!>

実力派俳優たちによるトリプル主演が物語に命を吹き込み、それぞれの圧倒的な演技によって、深い緊張感と魅力的なストーリーの中へと観る者を引き込んでいきます。

北野瑠華(渡会里穂役)

渡会里穂 役

北野瑠華

2024年6月にSKE48を卒業。

2024年9月に発売した1st写真集「触れて、みる?」がAmazon・楽天市場で即完売し、Xで投稿されたカットが2,000万impを超えてバズり話題を集める。

ドラマ・舞台を中心に注目の若手女優としても話題沸騰中!

木村有希(藤井那月役)

藤井那月 役

木村有希

「ゆきぽよ」として様々な番組出演で話題を集める一方、ドラマ「金田一少年の事件簿」、映画「家出レスラー」、舞台「破天荒フェニックス」など話題の映画や舞台への客演など精力的に活動を続け、

女優としても注目を集めている。

青木 瞭(椎木祐介役)

椎木祐介 役

青木 瞭

「仮面ライダーセイバー」で注目を集め、「真犯人フラグ」や「Dr.チョコレート」、「モンスター」など話題作にも数多く出演。

「ZIP!」ではレポーターなどもこなしてしまうマルチな才能を持った、今後大注目の若手俳優の1人。

さらに、風吹ケイや呂布カルマといった話題性抜群の個性派俳優がバイプレイヤーとして登場。

キャスティングの意外性が新たな刺激をもたらし、本作の魅力を一層際立たせています。

<キャスト>

北野瑠華 × 木村有希 × 青木 瞭

鳥居みゆき・槙尾ユウスケ(かもめんたる)・呂布カルマ・青山倫子・風吹ケイ

牧野ステテコ・矢野たけし・小川智弘・犬塚マサオ・奥 雄人・堀口紗奈

岡本尚子・藤本ひでたか・柳澤 花・小出侑門・志村りお・中川稔貴

田村姫愛・村上秋峨・齊藤音花

淡路 心・福本瑠奈・野口有花・矢野かりん・加藤未來・池谷咲南

<あらすじ>

出版業界に勤め仕事も成績優秀で婚約者の藤井那月(木村有希)とも順風満帆な椎木祐介(青木 瞭)は、プロポーズを決意。

約束のレストランへ向かう途中、偶然にも10年前に目の前から消えたはずの幼馴染の渡会里穂(北野瑠華)と瓜二つの女性と遭遇してしまう…。

偶然なのか、必然なのか、会社の先輩である山口(矢野たけし)の優しい悪意によって「運命の歯車」が少しずつズレ始め、やがて祐介は加速度的に「愛憎」という名の沼へ引きずり込まれていくことに。

誰かが悪かった訳ではなかった…。

でも「悲劇」は動き出してしまった。

一つの善意は、一つの狂気を生み出す。

仮面を被った若者たちの、そんな悲しき告白(Confession)と愛の連鎖が、

やがて「崩壊への輪舞曲」を奏でていく。

「東京仮面女子〜整形女と風俗嬢〜」

<全編縦型動画の新体験>

「東京仮面女子〜整形女と風俗嬢〜」では、近年若年層を中心に親しまれる縦型動画フォーマットを全編に採用。

スマートフォン視聴に特化した構成が、より没入感の高いエンターテインメントを可能にしました。

通勤中や休憩時間など、スキマ時間に気軽に楽しめる設計で、新たな映像体験が楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全編縦型動画!レモネードフィルム YouTubeショートドラマ「東京仮面女子〜整形女と風俗嬢〜」 appeared first on Dtimes.