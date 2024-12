細やかな音質調整を実現！NUARL 完全ワイヤレスイヤホン「Inovator」

「NUARL(ヌアール)」から、世界初(※自社調べ)の「2×2 Soundテクノロジー」搭載の完全ワイヤレスイヤホン「Inovator(イノベーター)」が登場!

NUARL Inovator 2×2 Sound Truly Wireless Earbuds

希望小売価格 :82,500円(税込)

発売予定日 :2024年12月

型番/カラー/JANコード:INVTR-BS/Black Starlight/4560358458787

INVTR-WP/White Porcelain/4560358458794

※限定200台

[仕様]

外形寸法 (イヤホン片側):W25.4×H19.6×D27.3mm(イヤホン片側)

(充電ケース):D60×34mm(充電ケース)

質量 (イヤホン片側):6.7g(イヤホン片側)

(充電ケース):66.8g(充電ケース)

ドライバー (中低音用):φ8mm 液晶ポリマー振動板ダイナミック型

“NUARL DRIVER”[N8]v4 ×1

(高音用):xMEMS “Cowell”MEMSスピーカー×1

マイク :3(通話用×2(FF ANC/外音取込兼用),FB ANC専用 ×1)

バッテリー(イヤホン片側):3.7V/40mAリチウムポリマー充電池

(充電ケース):3.7V/400mAリチウムポリマー充電池

充電時間 (イヤホン片側):約2時間

(充電ケース):約1.5時間

連続再生時間 :約6時間(ANC OFF/AAC/50%音量時)*7

最大再生時間 :18時間(ケースとの組み合わせ合計)

Bluetooth規格 :Bluetooth 5.3/Class1/マルチペアリング(4)/

マルチポイント*2 (2)

対応プロファイル :A2DP/AVRCP/HFP/SPP

対応コーデック :SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/aptX Lossless/

LDAC*2/LC-3*2

付属品 :充電ケース、充電用ケーブル

Magic Ear+7抗菌フォームイヤーピース(S/M/L)×各2

Block Ear+6n抗菌シリコンイヤーピース(S/MS/M/L)×各2

ユーザーズガイド(日本語、英語、中国語)

保証期間 :1年間

NUARL(ヌアール)から、「2×2 Soundテクノロジー」搭載の完全ワイヤレスイヤホン「Inovator(イノベーター)」※を2024年12月20日より販売中です。

細やかな音質調整をも実現した完全ワイヤレスイヤホンとして世界初のテクノロジーが搭載☆

※「Inovator」の正式表記は「o」の上にウムラウト

世界初の「2×2 Sound」テクノロジー搭載

高域用と低域用2つのドライバーを搭載するデュアルドライバー構成を取りながらも物理的なネットワーク素子を使用せず、家庭用のハイエンドオーディオで採用されているものと同様それぞれのドライバーに対して個別のアンプ(DAC)を使用して独立制御するバイアンプ駆動方式を採用。

従来のハイブリッドドライバー構成のイヤホンが抱える、クロスオーバー歪みや音質への悪影響を解消し、更にドライバー毎により細やかな音質調整をも実現した完全ワイヤレスイヤホンとして世界初のテクノロジーを搭載しています。

MEMSスピーカー採用

100KHzを超える超高域再生能力と低歪み、高精度を誇るMEMSスピーカーを高域用に採用。

従来のハイブリッド構成に使われていたBAドライバーに対し位相特性に優れるのでより繊細な超広域を再現します。

■NUARL独自のダイナミックドライバー

MEMSスピーカーと組み合わせるダイナミックドライバーには、振動版にφ8mmのLCP(液晶ポリマー)振動板を使用した新開発の「NUARL DRIVER [N8]v4」を搭載。

小口径ながらもアクティブノイズキャンセリングに必要な優れた低域再生能力を実現しています。

金属製イヤホンを内蔵

ダイナミックドライバーとMEMSスピーカーを同一音軸上に結合することでマルチドライバー構成に起こり易い位相ズレを防止。

さらにこれをアルミ合金鍛造の筐胴に収めアナログチューニングを施した有線イヤホンにして搭載することで不要な共振を抑えてクリアなサウンドを実現しました。

医療等級樹脂で形成された筐体

様々なカスタムIEMを制作しているイヤホン筐体制作会社の耳型データベースを基にしたシミュレーションから導き出された複雑な形状の筐体は3Dプリントによって形成することで実現。

筐体の素材には肌に優しい医療等級の樹脂を使用し、軽快な装着感と高い遮音性を両立しています。

サウンドパーソナライズ機能「Audiodo(TM) Personal Sound」

使用者の聴覚に合わせた音質の最適化を行う「Audiodo(TM) Personal Sound」を採用。

スマートフォンアプリ「NUARL do」*1を使用して測定した聴覚特性に合わせて、Inovatorの音響特性が最大限に発揮されるように音質の最適化を行います。

一般的な聴覚補正技術のような聞こえ難い周波数帯域を持ち上げるのではなく、使用する製品が本来持っている音質が正しく感じられるように独自のアルゴリズムを用いて再生音を補正。

さらに、左右の聴覚差や音量による聴覚の変化にも合わせてダイナミックに補正するので、従来方式の音質補正技術に比べ効果の高い聴覚特性の補正を実現しました。

また、補正したパーソナライズ特性はイヤホン内に保存されるので音楽再生用のソフトウェアやハードウェアを変えても常に再生音質が最適化されます。

Carl Falk監修の「Audiodo Equalizer」

ワン・ダイレクション、アリアナグランデ等、数々のミュージシャンに楽曲を提供している「Carl Falk」監修の「Audiodo Equalizer」を搭載。

従来型のイコライザーよりも直感的に使えるインターフェースで、audiodoによる聴覚補正に加えて好みに応じた音色の調整が可能です。

音響性難聴への配慮

「Audiodo(TM)」のオプション機能である「セーフリスニング」機能に対応。

過度な音量での長時間使用による聴覚障害の抑止を目的とした音量制限機能を搭載しています。

イマーシブオーディオ機能

コンテンツのフォーマットに関わらず、音楽や動画などどのような音源でも自然な音の広がりを再現し、ライブの様な立体的な音場を再現します。

(後日、ファームウェア・アップデートにて搭載予定)

より正確なサウンドを実現するHDSS(R)

イヤホン筐体内の物理現象によって起きる歪みを抑え、入力信号に対してより正確なサウンド再生を実現する米国T.B.I社の特許技術「HDSS(R)」を採用。

カナル型イヤホンにありがちな頭内定位を防ぎ、奥行きと立体感のある自然な音を再現します。

Hi-Res Wireless対応

高音質ワイヤレスコーデックの「LAC*2」「aptX Adaptive(96K/24Bit)」に対応。

対応端末を使用することで、より高音質なサウンドが楽しめます。

LC-3*2、aptX LosslessやAACコーデックにも対応しています。

ハイブリッドノイズキャンセリング

フィードフォワード&フィードバックを組み合わせたハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載。

アプリによるモード切り替えや強度調整も可能です。

通話ノイズキャンセリング*3

3マイクcVc(クリア・ボイス・キャプチャー)技術による通話ノイズキャンセリングを採用。

通話時に周囲の騒音を除去し、送話先の人にクリアな音声を伝達します。

スマートフォンの操作に対応*4

イヤホンのタッチ操作でスマートフォンの音楽再生操作(再生/停止/曲送り/曲戻し)や音量調整(UP/DOWN)、着信(応答/拒否/終話)、ANCと外音取込みのON-OFF操作が可能。

NUARL doアプリを使用して設定のカスタマイズも可能です。

低遅延モード搭載

NUARL doアプリによる切り替えで低遅延な「ゲーミングモード」の使用が可能。

パソコンやゲーム機など使用する機器に関わらず低遅延なワイヤレス通信が使用できます。

*5

音質と装着感のバランスを最適化

装着感と遮音性を両立した低反発フォーム・イヤピース「Magic Ear+7」、抗菌シリコン素材の「Block Ear+6N」の2種類のイヤピースを付属。

好みに合わせた装着感や遮音性の最適化が可能です。

*6

専用アプリ「NUARL do」

iOS/Android端末で使用可能な専用アプリ「NUARL do」を使用すれば、Audiodoの各機能設定、Inovatorの機能拡張やファームウェアのアップデートを行うことが可能。

マルチポイント接続時には音楽を聴いている機器以外の接続端末側でアプリを操作することもできるのでDAPとの併用時にも便利です。

*1

200台限定のカラーバリエーション

陶器の「白磁器」からインスパイアされた模様をイヤホンのトップカバーに施した「White Porcelain」をカラーバリエーションとして用意。

ハンドメイド加工によるランダムな紋様は、同じ柄は2つと存在しないオリジナリティを表現。

全世界で200台の限定生産モデルです。

*1 App StoreおよびGoogle Playストアにて無償配布

*2 専用アプリによる設定が必要。

*3 SNSアプリによる通話時は動作しません。

LC3接続の場合アプリ通話はできません

*4 一部のデジタルオーディオプレーヤーでは音量調節はコントロールできません。

*5 LDAC・LC-3接続の場合、ゲーミングモードは使用できません。

*6 「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。

*7 音量や周囲の環境などの要因により想定より短くなる場合があります。

【NUARL doアプリの機能】

● 接続中の機種名表示

● イヤホンのファームウェアバージョン表示

● イヤホンのバッテリー残量表示

● ノイズキャンセリングの設定:ON-OFF/モード切り替え(3種類)/強度調節

● 外音取り込みの設定:ON-OFF/取り込み音量の調節

● ゲーミングモードのON-OFF

● audiodo機能の操作:聴覚測定/音質最適化/イコライザー/セーフリスニング

● タッチボタン操作のON-OFF/操作内容設定

● 最大最小音量の設定

● マルチポイント機能のON-OFF

● 音声ガイドのON-OFF

● コーデックのON-OFF(LDAC/LC-3)

● アプリの操作説明書の閲覧

● 製品取扱説明書の閲覧(WEBページへの外部リンク)

● 製品情報の閲覧(WEBページへの外部リンク)

● ファームウェア・アップデート機能

● 設定の初期化

細やかな音質調整をも実現した完全ワイヤレスイヤホンとして世界初のテクノロジーが搭載された「Inovator」はNUARLより販売中です。

