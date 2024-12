ホームシアター大賞、コスパ大賞など！ハイセンスジャパン｢大画面4K液晶テレビ100U7N｣VGP2025受賞

ハイセンスジャパンは、日本最大級のオーディオ&ビジュアルアワード「VGP2025」において、大画面4K液晶テレビ100U7Nが特別賞「ホームシアター大賞」、4K液晶テレビE6Nシリーズが特別賞「コスパ大賞」と部門賞「金賞」を7部門で受賞しました。

ハイセンスジャパンは、日本最大級のオーディオ&ビジュアルアワード「VGP2025」において、大画面4K液晶テレビ100U7Nが特別賞「ホームシアター大賞」、4K液晶テレビE6Nシリーズが特別賞「コスパ大賞」と部門賞「金賞」を7部門で受賞!

「VGPアワード」は、オーディオビジュアル業界の建設的な発展に寄与すべく1987年からスタートしたアワードで、約35年の長い歴史を誇ります。

専門媒体をはじめ、多数のメディアで活躍する評論家・ジャーナリスト10名から構成される「審査員」と、市場動向に精通した全国の「販売店」およそ30社が投票に参加し、性能評価だけでなく市場性も加味しながら、プロの視点で優秀製品を選定するアワードです。

そんな「VGPアワード」の受賞商品をまとめて紹介します☆

ホームシアター大賞

100U7N

受賞理由:大画面・高画質のホームシアター体験をより身近なものに変える、100インチ量子ドットMini LED 4K液晶テレビに対して

商品ページはこちら: https://www.hisense.co.jp/tv/100u7n/

100U7Nは、ハイセンス史上最大となる100v型の4K液晶テレビです。

「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。

ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ることができます。

本物の色表現

広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。

なめらかな動画

倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。

鮮やかなコントラスト

バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。

繊細なディテール

精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。

コスパ大賞

E6Nシリーズ(85E6N/75E6N/65E6N/55E6N/50E6N/43E6N)

受賞理由:HI-VIEW Liteエンジン搭載、放送コンテンツからネット動画まで価格を超える高画質で楽しめる、4K液晶テレビシリーズに対して

商品ページはこちら: https://www.hisense.co.jp/tv/e6n/

「E6Nシリーズ」は2024年10月上旬に発売になった、高画質でありながら便利機能満載の最新4K液晶テレビです。

ネット動画、人気なVODも満載!

お好みのコンテンツを見逃さず楽しむことができます。

金賞

・4K液晶テレビ(100型以上):100U7N

・4K液晶テレビ(55型以上60型未満):55U8N

・4K液晶テレビ(50型以上55型未満):50E6N

・4K液晶テレビ(50型未満):43E6N

・液晶テレビ(30型以上):32A4N

・液晶テレビ(30型未満):24A4N

・サウンドバータイプTV用オーディオ(2万円未満):HS2000N

