°¼Á¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ò¶î½ü¤·¤¿º´ÃÝ·Éµ×¡¦½©ÅÄ¸©ÃÎ»ö¤ËÁ´¾å»Ê¤¬³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È
¡¡¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀþ°ú¤¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶ÁÔ°ìÏº»á¤¬¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥Þ½èÊ¬¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë·¹¸þ¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö»ä¤Ë¤â¤·¡Ê¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡ËÍè¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¡£´°Á´¤ËÁê¼ê¤ò°Ò³Å¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÁ°¤Î¤È¤³¤í¤Ëº£¡Ê¥¯¥Þ¤ò¡ËÁ÷¤ë¤«¤é½»½ê¤òÁ÷¤ì¤Ã¤Æ¡×
¡¡12·î17Æü¤Î½©ÅÄ¸©µÄ²ñ¤Ç¡¢¸©¤ä»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¾ðÅÅÏÃ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´ÃÝ·Éµ×ÃÎ»ö¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥¬¥Á¥ã¥Ã¤È¡ÊÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¡Ë¡×¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤ä²á·ã¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈ¿±þ¤ÏÂçÈ¾¤¬¡Ö¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ç¡¢ÈãÈ½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º´ÃÝÃÎ»ö¤ÏµîÇ¯10·î¤Ë¤â¡¢¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤ËÂÐ¤¹¤ë²á¾ê¤Ê¹³µÄÅÅÏÃ¤Ï¡Ö¶ÈÌ³Ë¸³²¤À¡×¡ÖÍðË½¤ÊÅÅÏÃ¤Ï¤¹¤°ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤ÈÆ±¤¸Æü¤ËÃÏ¸µ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢°¦É²¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¸¤ã¤³Å·¡×¤ò¡ÖÉÏË³¤¯¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ºÎé¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿½©ÅÄ¸©¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤³Å·¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃíÊ¸¤·¤¿¤ê¡¢°¦É²¸©Â¦¤â¡Ö¤ª¤«¤²¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¿ÍÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÎ¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëº´ÃÝÃÎ»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î½©ÅÄÈÍ¼ç¤ÎËöêã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¸©Ì±¤«¤é¡Ö¤ª¤é¤¬ÅÂÍÍ¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¤ªÁ°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥Þ¤òÁ÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÈ¯¸À¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¥¯¥Þ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤¸¤ç¤¦¤ËÍê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤ªÁ°¤â»à¤Í¡×¡ÖÀÇ¶âÅ¥ËÀ¡×¤ÈÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤â
¡¡½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï11·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢11·î30Æü¤Ë¤Ï½©ÅÄ»ÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¡¢½¾¶È°÷¤ò½±¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¢¤ÈÅ¹Æâ¤ËµïÂ³¤±¡¢2Æü¸å¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸©¤ä»Ô¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤ò»¦¤¹¤Ê¤é¤ªÁ°¤â»à¤Í¡×¡ÖÀÇ¶âÅ¥ËÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ä¡¹¤È¹³µÄ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡Íâ18Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Çº´ÃÝÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÏÃ¤ÏÎã¤¨¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥È¥Ã¥×¤¬°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¿¦°÷¤ò¼é¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ²á·ã¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤â¸¬µõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤µ¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤éÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÊÀµµÁ´¶¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿¦°÷¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½©ÅÄ¸©¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¸©¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¹³µÄÅÅÏÃ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥±¥·¥«¥é¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤¬¸©³°¤«¤é¤À¤È¤«¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤¬¤¤¤«¤Ë¶¼°Ò¤«¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÏÃ¤·¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã±¤ËÆüº¢¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º´ÃÝÃÎ»ö¤Ï¼«Ê¬¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢½©ÅÄ¸©¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤¬¤¤¤«¤Ë¿¼¹ï¤«¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê¹³µÄÅÅÏÃ¤Î¤»¤¤¤Ç¿¦°÷¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¾å»Ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¾å»Ê¡×¤Ï¤«¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡£¥È¥Ã¥×¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¿¦°÷¤Ï°Â¿´¤·¤Æ°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ï¤Í¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾å»Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶È¼ï¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¡×¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°ìÉô¤Îº¤¤Ã¤¿µÒ¤¬ÉÕ¤±¾å¤¬¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×¤Ê¤ê¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËµÒ¤ÎÌµÃã¤Ê¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï½¾¶È°÷¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÝ¿È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¾å»Ê¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤ÈÁÈ¿¥¤Î³èÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹3¤Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦
¡Ö¾å»Ê¡×¤ä¡Ö¥È¥Ã¥×¡×¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢º´ÃÝÃÎ»ö¤Î¸ÀÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¡×¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î1¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢ÌÂÏÇ¤Ê¤À¤±¤ÎµÒ¤Ï¡ØµÒ¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¶¯Ä´¤¹¤ë¡×
¤½¤Î2¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¡ØÌÌÅÝ¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤¬ÂÐ½è¤¹¤ë¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·¯¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¡Ù¤ÈÉô²¼¤ËÀë¸À¤¹¤ë¡×
¤½¤Î3¡Ö¡Êº£¸å¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤ËÇúÈ¯Êª¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿º´ÃÝÃÎ»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¿¿´é¤ÇÏÃ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î1¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á±ÎÉ¤ÊµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº£°Ê¾å¤ËÃúÇ«¤ÊÀÜ¤·Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î2¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ï¡¢Éô²¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ëÂè°ìÊâ¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Íê¤â¤·¤¯¤ÆÀµ¤·¤¤¸ÀÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î3¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤Ê¤Ë¸À¤¤½Ð¤¹¤ó¤À!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢º´ÃÝÃÎ»ö¤Î¤è¤¦¤ËÅ·Á³¤Î¹ÓÅâÌµ·Î¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤ì¤é¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤ÈÁÈ¿¥¤Î³èÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡19Æü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤Ç¤â¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹»¼ËÆâ¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬ÂçÎÌ¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤È°¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÈï³²¤¬¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£