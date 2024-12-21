¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥¤¥ó¥¿¡¼²¦¼Ô¡¦¹Ó°æÍ¥´õ¡¢Îë²ê¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç£Ö£·ÁÀ¤¦
¹Ó°æÍ¥´õ¡¢Îë²ê
£±¡¦£´¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢»î¹ç¡×¤ÎÄ´°õ¼°¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¤Î¹Ó°æÍ¥´õ¡ÊSKE48¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¤ÎÎë²ê¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
SKE48¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¹Ó°æÍ¥´õ¤Ï¡ÖÂ´¶È¸å¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤¹¹Ó°æÍ¥´õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È£Ö£·Ã£À®¤Ë°ÕÍß¡£
³¤³°±óÀ¬¤Ç»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îë²ê¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¹Ó°æÍ¥´õ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¬¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ½éÂ×´§¤ËÇ³¤¨¤¿¡£