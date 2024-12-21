12月21日、京都競馬場で行われた11R・阪神カップ（G2・3歳上オープン・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ナムラクレア（牝5・栗東・長谷川浩大）が勝利した。1/2馬身差の2着に6番人気のマッドクール（牡5・栗東・池添学）、3着に9番人気のオフトレイル（牡3・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:20.1（良）。

2番人気で松山弘平騎乗、ウインマーベル（牡5・美浦・深山雅史）は8着、3番人気でR.ムーア騎乗、セリフォス（牡5・栗東・中内田充正）は4着敗退。

【キーンランドC】ナムラクレアがスプリント重賞4勝目

大外から突き抜ける

C.ルメール騎乗の1番人気、ナムラクレアの豪快な差し切りが炸裂した。道中後方から直線では大外へ。坂下から差し脚を伸ばし始めると目の覚めるような伸びを見せて一閃。ルメール騎手の見事な手綱さばきであっという間に先行馬を交わしていき、嬉しい重賞5勝目を決めた。

ナムラクレア 20戦6勝

（牝5・栗東・長谷川浩大）

父：ミッキーアイル

母：サンクイーン2

母父：Storm Cat

馬主：奈村睦弘

生産者：谷川牧場

【全着順】

1着 ナムラクレア C.ルメール

2着 マッドクール 坂井瑠星

3着 オフトレイル 菱田裕二

4着 セリフォス R.ムーア

5着 ママコチャ 川田将雅

6着 ソーダズリング 鮫島克駿

7着 トゥラヴェスーラ 藤岡佑介

8着 ウインマーベル 松山弘平

9着 アサカラキング 斎藤新

10着 ダノンスコーピオン 団野大成

11着 ダノンマッキンリー C.デムーロ

12着 シャンパンカラー 西村淳也

13着 エイシンスポッター 角田大和

14着 マテンロウオリオン 横山典弘

15着 モズメイメイ 浜中俊

16着 レッドモンレーヴ 岩田望来

17着 ウイングレイテスト 松岡正海

18着 エトヴプレ M.デムーロ