¡Ö¥¿¥â¥êÅÅ¼Ö¥¯¥é¥Ö¡×½é¤Î½÷À²ñ°÷¤¬JR¶å½£À©Éþ»ÑÈäÏª¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ö¥¿¥â¥êÅÅ¼Ö¥¯¥é¥Ö¡×½é¤Î½÷À²ñ°÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëË²¬¿¿À¡¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£JR¶å½£¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖJR¶å½£Åìµþ»Ù¼Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥Ð¥á¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊJR¶å½£¤ÎÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿1Ëç¡£Ë¹»Ò¤Þ¤Ç¤½¤í¤¨¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¨¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÀ©ÉþÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë²¬¤Ï1999Ç¯¤Ë»¨»ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£Âç¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡×¤Î¡Ö¥¿¥â¥êÅÅ¼Ö¥¯¥é¥Ö¡×½é¤Î½÷À²ñ°÷¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£07Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢Å´Æ»Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¡£Æî°¤ÁÉÅ´Æ»¡ÖÆîÅ´±þ±çÃÄ¡×¹ÊóÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£