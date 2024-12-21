à¶¸±îá³ëÀ¾½ã¤¬ÂçÊª¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¡ÖÌ´¤Î¡×2¥·¥ç¥Ã¥È&¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÂÐÖµ¤Ë¡ÖWow!!!¤Ä¤¤¤Ë!!ÂÐÌÌ¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹!!¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î³ëÀ¾½ã¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½éÂÐÌÌ¤Î¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ëÀ¾¤Ï¡Ö°ìºòÆü¤ÏÅÔÆâË¿½ê¤ÇË¿°û¤ß²ñ¡ÊËºÇ¯²ñ¡ËBRAHMAN¤ÎTOSHI-LOW¤µ¤ó¤È¸æ°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ë½éÂÐÌÌ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£²¿¸Î¤Ê¤éËÍ¤¿¤Á¥¿¥á!!¥É¥ó¥Ñ!!Æ±¤¤Ç¯!!¡×¤È¡¢TOSHI-LOW¤ÈÆ±¤¸50ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤LEVEL UP¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!¥Ö¥é¥¯¥êÁ°¤ËºÇ¹â¤Î»É·ãÌã¤Ã¤¿!!¡×¤È¡¢TOSHI-LOW¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹¶ËÉ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á³¦¤Îµ´¤È¥Ð¥ó¥É³¦¤Îµ´¡¦¡¦¡¦¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡ÖWow!!!¤Ä¤¤¤Ë!!ÂÐÌÌ¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÌ´¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¹¥¤¤Ê2¿Í¡£¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖÎ®ÀÐ¥È¥·¥í¥¦¤µ¤ó¤Ç¤¹!³ÊÆ®µ»¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹!¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍÆñ¤¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö¥É¥ó¥Ñ¡¢Æ»Ì±¤Ë¤·¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ëÀ¾¤Ï25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¶È¡ÖBlood X'mas 2024¡×¤ò¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¡£