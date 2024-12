日本の子どもは睡眠が足りていない

子どもがかかりやすい病気について、知っておくといざというとき安心! トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。日本人は世界的に見て睡眠時間が短い傾向にあり、子どもも例外ではありません。ある報告では、子どもの睡眠時間が、主要なアジア・欧米諸国の中で最も短かかったという報告(※1)があります。1位のニュージーランドと比べると1.5時間以上も短い時間でした。また、2024年に発表された弘前市と弘前大学の研究(※2)によれば、5歳の子どもの18%が睡眠問題を抱えていると報告されています。さらに、3歳時点の睡眠時間が将来の健康に影響を及ぼす可能性があることも分かっています。富山県で行われた研究によると、3歳時点で睡眠時間が9時間未満の子どもは、中学1年生の時の肥満が多かったという結果(※3)があります。

「早寝」より「早起き」するほうが効果あり!?

夜はだんだん部屋を暗くしよう

このように、幼少期の十分な睡眠は身体的・精神的な健康の基盤となるため、保護者が子どもの睡眠環境を整えることが重要です。「早く寝なさい!」と言ってもなかなか寝ない子どもにやきもき……。そんな経験をしている人も少なくないと思います。元気な子を寝かしつけるのは大変ですが、じつは早寝より「早起き」をさせていったほうが効果的。人の体のリズムを考えると、起きてからおよそ15時間後に眠くなる、というサイクル。つまり、毎朝6時に起きるようになると、夜9時には眠たくなります。本来はもう少し睡眠時間をとりたいので、これは、夜9時10時になってもなかなか眠れない子におすすめの方法です。また、ふだん寝不足だからと休日に朝寝坊させるのは逆効果。できるだけ休日も平日と同じくらいの時間に起きるほうが、早寝早起きのリズムが整います。夜になっても部屋の照明が明るいままだと、子どもの眠りスイッチがなかなか入らないもの。就寝時間が近づくにつれて、リビングルームの照明を暗めにしていきましょう。質のいい眠りのためには寝室を暗くし、朝はカーテンを開けて太陽の光を浴びるとしっかり目覚められます。寝る前1〜2時間はスマホやテレビの画面を見ないようにするのがよいでしょう。1日のスクリーンタイムが2時間以下の子は睡眠問題が少ないという報告(※2)もあるので、スクリーンタイムについて家族で話し合うのもおすすめです。また、体の深部体温が下がると眠たくなることを考えると、お風呂の熱い湯に長く入って温まりすぎたり、お風呂の中で遊びすぎたりすると、深部体温がなかなか下がらず眠れなくなることも。子どもの寝つきをよくするためには、38〜40度のぬるめの湯に短く入るようにしましょう。(※1)Jodi A Mindell, Avi Sadeh, Benjamin Wiegand, Ti Hwei How, Daniel Y T Goh. Cross-cultural Differences in Infant and Toddler Sleep Sleep Medicine11(2010)274-280(※2)Kuki, A., Terui, A., Sakamoto, Y., Osato, A., Mikami, T., Nakamura, K., & Saito, M. (2024). Prevalence and factors of sleep problems among Japanese children: a population-based study. Frontiers in Pediatrics, 12, Article 1332723.(※3)関根道和、山上孝司、鏡森定信「富山出生コホート研究からみた小児の生活習慣と肥満」『日本小児循環器学会雑誌』2008年第24巻第5号、pp.589-97