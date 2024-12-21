Âç³¢Æü ¸á¸å£´»þ～£¶»þ´ÖÊüÁ÷¡ª¡ÖÂè£µ£·²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¥Æ¥ìÅì¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÂç·î¤ß¤ä¤³Ž¤¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·Ž¤ÈþÀî·û°ìŽ¤¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Î¤Û¤«¡¢½ãÎõ¤ä¼ã¼ê²Î¼ê¤¬½Ð±é¡ªÄ¶¹ë²Ú²Î¼ê¤ÎÌ´¤Î¶¥±é¤Ç£²£°£²£´Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ä¶¹ë²Ú²Î¼ê¤ÎÌ´¤Î¶¥±é¤Ç£²£°£²£´Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å4»þ¤«¤é¡ÖÂè57²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ìÅì¤¬¸Ø¤ëÇ¯Ëö¹±Îã²ÎÆÃÈÖ¤âº£Ç¯¤Ç57²óÌÜ¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¤¬Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ëÌ¾¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²ñ¾ì¤ò¢ãÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ë¢ä¤Ë°Ü¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ï¤º¤µ¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¡×¤Î¿ô¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¹ë²Ú²Î¼ê¤ÎÌ´¤Î¶¥±é¤ò¡¢£¶»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯³«¶É60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Æ¥ìÅì¡£¼Â¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾²Î¼ê¤¿¤Á¤â²Î¼êÀ¸³è60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤ÎÆâ¤òÀÚ¤Ê¤²¤ÊÀ¼¤ÈÍ¥¤·µ¤¤Ê¥Ó¥Ö¥éー¥È¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯Ä°¤«¤»¤ëÂç·î¤ß¤ä¤³¡¢²Î¼ê¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÄ©Àï¤·³èÌö¤·Â³¤±¤ë¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È²ÎÀ¼¤Ç¾ï¤Ë¸«¤ë¿Í¡¦Ä°¤¯¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈþÀî·û°ì¡¢º£Ç¯¤Ï¡È¤µ¤Á¤Ô¡ù¡É¤È¤·¤Æ¥®¥ã¥ë»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¸«¤ë¿Í¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ë¡È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¡É¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢¥Æ¥ìÅì¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡º£Ç¯¤ÏÇ°´ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÍèÇ¯£³·î¤«¤é¤Ï¥Æ¥ìÅì¤Ç¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Öº£Ìë¤Ï¡Ä½ãÎõ¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë½ãÎõ¡£°ìÊý¡¢£³·îËö¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤Î´ä±ÊÍÎ¾¼¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸½¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ë¡£ÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤£´¿Í¤Ïº£²ó¡¢¥àー¥É²ÎÍØ¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ªÉÒ¤¤¤È¤¦¤È¥Ï¥Ã¥Ôー&¥Ö¥ëー¤Î¡ÖÀ±¹ß¤ë³¹³Ñ¡×¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤Î¥É¥ê¥Õ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ÀîÀ¶¤Î¡ÖÄ¹ºê¤Ïº£Æü¤â±«¤À¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥é¥¹¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¼ã¼ê²Î¼ê5Ì¾¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ªº£Ç¯¤Î³èÌö¤ÏÆÃ¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢°ìÅÙÄ°¤¯¤ÈÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥¹¥ー¥Ü¥¤¥¹¤ò»ý¤Ä¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢¡È±é²Î³¦¤Î²¦»ÒÍÍ¡ª¡É´Å¤¤²ÎÀ¼¤ÎÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬Âå°¡µª¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Î¤ÏÀÄ»³¿·¡¢°¥½¥¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ÆÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÌ¥¤»¤ëÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÇÄ°¤«¤»¤Þ¤¹¡ª
¹ë²Ú²Î¼ê¤ÎÌ´¤Î¶¥±é¡¢2024Ç¯ºÇ¸å¤Î1Æü¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤È¶¦¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡À ½ãÎõ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª¡¿
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡¢¥Çー¥¿ÊüÁ÷¾å¤Ç¥²ー¥¸¤¬Î¯¤Þ¤ê2»þ´Ö¸«¤ë¤´¤È¤Ë±þÊç¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Áí³Û520Ëü±ßÁêÅö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÂ¾¤ÎÈÖÁÈ¤è¤ê2ÇÜ¥²ー¥¸¤¬¤¿¤Þ¤ë¥Üー¥Ê¥¹¥¿¥¤¥à¤â¡ªÀ§Èó¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ëÄ°¤·¤Æ¤É¤·¤É¤·¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¾Ü¤·¤¯¤Ï¢Í¡¡https://www.tv-tokyo.co.jp/otoshidama2024/
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡ÖÂè 57 ²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2024 Ç¯ 12 ·î 31 Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å£´»þ～Ìë 10 »þ
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ ¶å½£ÊüÁ÷
¡Ú»Ê²ñ¡Û ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¡¢Ãæ»³½¨À¬
¡Ú½Ð±é²Î¼ê¡Û ÀÄ»³¿·¡¢½©¸µ½ç»Ò¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢°ËÆ£ºé»Ò¡¢Âç¹¾Íµ¡¢Âç·î¤ß¤ä¤³¡¢ÂçÌî¿¿À¡¡¢µÖ¤ß¤É¤ê¡¢³á¸÷É×¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¡¢ËÌ»³¤¿¤±¤·¡¢¥¯¥ß¥³¡¢¹áÀ¾¤«¤ª¤ê¡¢¶å½ÅÍ¤»°»Ò¡¢¸àÂå²Æ»Ò¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢ºû¤ß¤É¤ê¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡¢½ãÎõ¡¢¿ÀÌîÈþ²À¡¢¿û¸¶ÍÎ°ì¡¢À¥Àî±Í»Ò¡¢Àé¾»É×¡¢DAIGO¡¢ÅÄÀî¼÷Èþ¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢ÅÄÊÕÌ÷Íº¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢Ä»±©°ìÏº¡¢ÃæÂ¼ÈþÎ§»Ò¡¢Ä¹»³ÍÎ»Ò¡¢²ÆÀî¤ê¤ß¡¢¿·¾Â¸¬¼£¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢Áá¸«Í¥¡¢¸¶ÅÄÍªÎ¤¡¢Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¢ËÙÆâ¹§Íº¡¢ËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢Á°ÀîÀ¶¡¢¾¾Ê¿·ò¡¢¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¡¢´Ý»³·½»Ò¡¢»°±ºÏÂ¿Í¡¢ÈþÀî·û°ì¡¢»°Âô¤¢¤±¤ß¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢»³ÆâØª²ð¡¢»³ÀîË¡¢»³ÅÄÂÀÏº¡¢»³ËÜ¾ùÆó¡¢µÈÅÄ·»Äï¡¢¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥ª¥¹¡õ¹©Æ£Í¼µ®¡Ê50 ²»½ç¡Ë
¡Ú¸ø¼° HP¡Û https://www.tv-tokyo.co.jp/toshiwasure24/¡¡