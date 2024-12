デセールで堪能。人気シェフが新たに手がけるのは、カカオが主役の“ラボ”（東京・茅場町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、チョコレート&アイスクリームショップ「teal」の眞砂シェフが新たに手掛ける、カカオの新たな可能性を探究するラボ「nib」が登場。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「nib」(東京・茅場町)

2024年12月21日、日本橋兜町の渋沢栄一邸宅跡地である日証館に「食」と「香り」の新たなスペースがオープン。「食」のスペースは同建物1階のチョコレート&アイスクリームショップ「teal」の眞砂翔平氏が手掛けており、カカオの新たな可能性を探究するラボ「nib(ニブ)」となっています。

「nib」では、チョコレートだけではないカカオの魅力や表現を詰め込んだデセールコースを、8席限定のシェフズテーブル形式で堪能できます。特徴的なのは客自身がテーブルでカカオのローストや粉砕を体験でき、シェフと共にデセールコースを完成させていくこと。ローストしたカカオを加えて完成する「水出しカカオの豆茶風」や、ローストしたカカオを砕いてニブを作って仕上げるチョコレートタルトの「ジブンのカカオ」など、食べる人も参加型のインタラクティブな食体験が叶います。

2025年1月以降は予約なしでの来店が可能となり、同時にアラカルトメニューの提供も開始。小菓子「カカオの調理発見 ひとつまみ」のテイクアウトも随時スタート予定で、季節ごとにさまざまなカカオスイーツが登場するそうです。

併設されている「香り」をテーマにしたフレグランスロビーでは、オリジナルのフレグランスブランド「LAURASIA(ローラシア)」を中心に展開。「nib」のおしぼりや一部スイーツに「LAURASIA」の香りが用いられているなど、2つのブランドのコラボレーションも見ものです。

<店舗情報>◆nib住所 : 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館 1FTEL : 03-6206-2568

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

