ÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦Âô¸ý°¦²Ú¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ò¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂô¸ý°¦²Ú¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂô¸ý°¦²Ú¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡¡Âô¸ýÀ¸³è¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Âô¸ý¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢Ã¯¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£Æü±¢¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀëÅÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÂô¸ý¡£º£Ç¯¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¶È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´Éô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ò¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡Ö¤â¤Ã¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£