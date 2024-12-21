£Ô£Ö³èÌö¤Îºå¿À£Ï£Â¡¡Éã¿Æ¤¬ÂçÃ«¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¢ªÉÍÅÄ¾×·â¡Ö¥¦¥½¤Ã¡ª¡©¡×¡¡Â©»Ò¤¬¤Ê¤¢¡Ä¤ËÇú¾Ð
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤Ç¡¢¡Ö¥×¥íÌîµå£²·³¤Ï¿É¤¤¤è¡ªÂè£²ÃÆ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿¿ÃæËþ»á¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¡¢»³¸ý½Ó»á¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Îº£À®Î¼ÂÀ»á¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à»þÂå¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ÇÃ¸Ï©Åç¤Ë¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Ü¡¼¥È¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ÆÃ¦±±¤·¤¿ÍâÆü¤Ë£±·³¾º³Ê¤ÎÌ¿¤¬²¼¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Ü¡¼¥È¤ÇÄË¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë±Ç¤ë¤È¡¢º£À®»á¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤µ¤ó¤â¡¢Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡¢ËÍ¤ÎÉã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉãº£À®ÂÙ¾Ï¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡Ö¤¦¤½¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£À®»á¤¬¡ÖËÍ¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªÉã¤µ¤ó¤¤¤¤Áª¼ê¤È¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢Â©»Ò¤¬¤Ê¤¢¡Ä¥Ð¥Ê¥Ê¥Ü¡¼¥È¤È¤«¡Ä¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£