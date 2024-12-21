Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢¡¡¿·³ã»Ô½Ð¿È¡¦Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤Ï½÷»Ò¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à21°Ì ¤Ç²ù¤·ÎÞ¤â
20Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢¿·³ã»Ô½Ð¿È¤ÎÃæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬½÷»Ò¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÎ×¤ß¡¢21°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
20Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·³ã»Ô½Ð¿È¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡¦Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬½÷»Ò¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤·¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï4°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ°æÁª¼ê¡£
¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤È¤½¤Î¸å¤â»×¤¦¤è¤¦¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£
ÆÀÅÀ¤Ï55.20¤Ç21°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢²ù¤·¤µ¤«¤éÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë¤Ï½÷»Ò¥Õ¥êー¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£