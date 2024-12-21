½é¤Î´ÆÆÄ¡¢¤½¤ì¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡ª¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬½¢Ç¤Åö½é¤ò²óÁÛ¡Ö¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¡¢²¿¤Î½àÈ÷¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤Âç»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ´Ý£µÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢½¢Ç¤Åö½é¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤ä¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬È¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß42ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢2019Ç¯12·î¤ËÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê¡Ê¸½¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸ÅÁã¤ËÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¡¢Æ±Ë¦¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Î¤â¤È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ï¼«¿È½é¡¢¤½¤ì¤â¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃ¯¤â¼ºË¾¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Â¿Ê¬¡¢¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£ºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç»Ø´ø¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢²¿¤Î½àÈ÷¤â¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤Âç»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡×
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²Ú¡ª¸½ÃÏ´ÑÀï¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¡ÈWAGs¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸·¤·¤¤À©Ìó¤ÎÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿½éÆü¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö½é¡¢»ä¤ÏÀï½ÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃåÇ¤¤·¤Æ£²¡¢£³¤«·î·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢Àï½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÈÁª¼ê¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¾ï¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½Ö´Ö¤ä¸Ä¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀª¤¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÅ¬±þ¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈà¤é¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¸½ÂÎÀ©¤¬È¯Â¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½ç°Ì¤Ï£¸°Ì¢ª£¸°Ì¢ª£µ°Ì¢ª£²°Ì¢ª£²°Ì¤ÈÇ¯¡¹¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Í¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È£¶Ç¯ÌÜ¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¸½ºß42ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢2019Ç¯12·î¤ËÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê¡Ê¸½¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸ÅÁã¤ËÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¡¢Æ±Ë¦¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Î¤â¤È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ï¼«¿È½é¡¢¤½¤ì¤â¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²Ú¡ª¸½ÃÏ´ÑÀï¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¡ÈWAGs¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸·¤·¤¤À©Ìó¤ÎÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿½éÆü¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö½é¡¢»ä¤ÏÀï½ÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃåÇ¤¤·¤Æ£²¡¢£³¤«·î·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢Àï½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÈÁª¼ê¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¾ï¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½Ö´Ö¤ä¸Ä¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀª¤¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÅ¬±þ¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈà¤é¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¸½ÂÎÀ©¤¬È¯Â¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½ç°Ì¤Ï£¸°Ì¢ª£¸°Ì¢ª£µ°Ì¢ª£²°Ì¢ª£²°Ì¤ÈÇ¯¡¹¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Í¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È£¶Ç¯ÌÜ¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô