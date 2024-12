◆ENHYPEN、キスマイ千賀健永とチムジルバンへ

【モデルプレス=2024/12/21】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜/全10回)の最終回が、21日に放送された。その放送の様子を、メンバーたちの収録の感想とともに紹介する。【ENHYPEN×モデルプレスコラボ企画Vol.10】最終回のゲストは、母が美容の仕事をしており自身も美容好きだというKis-My-Ft2の千賀健永。MCのドランクドラゴン・塚地武雅と千賀、ENHYPENでやってきたのは、韓国のチムジルバン。50℃を希望するNI-KI(ニキ)と90℃に挑戦したいというSUNGHOON(ソンフン)のじゃんけんにより、90℃越えの汗蒸幕に全員で挑戦することに!ENHYPENメンバーは「うわーちょっと待って!」「信じられない!」「息ができないよ!」と様々なリアクションをしながら次々と脱落してしまう事態に。JUNGWON(ジョンウォン)、JAY(ジェイ)、SUNGHOONは比較的耐久しながらともに汗を流し、他メンバーもアイス部屋でクールダウンしながら様々な部屋を体験した。

続いては休憩タイム。まずはチムジルバンで流行りのヤンモリを作ってみたり、シッケやサウナ飯を体験したりしながら、楽しむ一同。そんな中、美容男子・千賀が自ら考案した美容クイズに挑戦。SUNOO(ソヌ)はスキンケアに関する質問をするなど、バラエティであることを忘れるほど勉強になる情報が盛りだくさん。さらに、芸能活動19年目の千賀に「歌手として長く続けるコツは?」とJAYが質問。「今は目の前のことをがむしゃらにしている」というENHYPENに対し、千賀は「メンバー1人1人がグループのために努力することが大切」と語った。今回が最後の放送となり、ケーキでお祝いをしながら思い出のシーンを振り返った。HEESEUNG(ヒスン)は昭和レトロなレコード店、JAKE(ジェイク)もレトロな名店がとくに印象に残っていると語り、JUNGWONはフィギュアスケート、NI-KIはボウリングで自身のストライクが良かったと語り笑いを引き出した。日本の地上波での初の冠番組を終えたENHYPENが今後どのような姿で戻ってくるのか、期待したい。収録を終えたSUNOOは「チムジルバンに久しぶりに行ったこともあってすごく楽しかったです!久しぶりに行ってみたら昔のことも思い出したりして気分が良かったし、韓国のチムジルバンを紹介する機会もあって、ゲストの方と美容トークもできて良い時間でした」と満足げ。SUNGHOONは「久しぶりにチムジルバンに行ってとても楽しかったですし、体の緊張感もかなり解けてほぐされました。これからも疲れを取るために時々サウナに行った方が良さそうだなと感じました!」と今後も定期的に通うことを考えているようだった。またJUNGWONは「昔からチムジルバンとかが好きだったので、家族と何度か行った思い出があります。成人してからは初めてですが、幼い頃は試したことのない汗蒸幕に初めて入って、ストレスが吹き飛んで良いリフレッシュになりました。撮影であることを忘れて楽しみました!」と汗蒸幕も含め、記憶に残る体験になったことを明かした。ENHYPENの7人が“かっこいい”の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな“かっこいい”に挑戦する「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」。モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着し、収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届け。さらに各回の収録を終えたメンバーが語った収録の感想・裏話も紹介している。(modelpress編集部)JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックした。<『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト>https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan【Not Sponsored 記事】