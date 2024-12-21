¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¿ùºé²Ö¡¢Ìòºî¤ê¤Ï¤¤¤Å¤ß¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¿·°æ½ç»ÒP¤¬²óÅú¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.2¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/21¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿·°æ½ç»Ò»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Vol.2¤Ç¤Ï¡¢¶äºÂ¿©Æ²¤Î´ÇÈÄÌ¼¡¦Ä«»Ò¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨¼èºà¤ÏÂè6ÏÃÊüÁ÷¸å¤Ë¼Â»Ü¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×3¤Ä¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¡Ö¿è¤Êµ¤¸¯¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡Ê2018¡Ë¡¢¡ÖMIU404¡×¡Ê2020¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ó¤À¡¢µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡ß´ÆÆÄ¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡ß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¿·°æ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1955Ç¯¤«¤é¤ÎÀÐÃº»º¶È¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¤È¡¢¸½Âå¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¡È°ì¸«¤·¤Æ²¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¼ã¼Ô¤¬Ì´¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¡É¤òÉÁ¤¡¢²áµî¤«¤é¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤¹¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡½ ¿ùºé²Ö¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ«»Ò¤ÎÊý¸À¤Ï¡¢Å´Ê¿¡Ê¿ÀÌÚ¡Ë¡¢É´¹ç»Ò¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¡¢¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß3¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆÃ¤ËëÂ¤ê¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î3¿Í¤¬°ìÅÙÃ¼Åç¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ä«»Ò1¿Í¤À¤±°ìÅÙ¤âÃ¼Åç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êý¸À¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¾¤Ï¸µ¡¹Åìµþ¤«¤éÍè¤¿ÀßÄê¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤«¤éÉ¸½à¸ì¤Ç¡¢Å´Ê¿¤ÈÉ´¹ç»Ò¤Ï Âç³Ø¤Ë½Ð¤ÆÃ¼Åç¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Å´Ê¿¤Ï³°¶Ð¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉ¸½à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢Å´Ê¿¤¬¾¯¤·ëÂ¤ê¤¬½Ð¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Û°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæËÜ¾å¤Ç¤ÏÁ´ÉôÉ¸½à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì³§¤µ¤ó¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢Êý¸À»ØÆ³¤ÎÊý¤È¤â²¿¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·°æ¡§Êý¸À»ØÆ³¤ÎÊý¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ê¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë¤Ï¡Ö³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈËè²ó´Æ½¤¤ÎÊý¤È²»³ÎÇ§¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¿ùºé¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤â²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤¬»×¤¦¿ùºé¤µ¤ó¤ª¼Çµï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¿·°æ¡§¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢27ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇËÜÅö¤Ë±éµ»¤¬À®½Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡¿¢¨¸½Âå¤ÎÄ«»Ò¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«º£ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ Æ±°ì¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤È¿ùºé¤µ¤ó¤Ç»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ëµ¡²ñ¤ä·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·°æ¡§Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µÜËÜ¤µ¤ó¤¬¿ùºé¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤òÆ°²è¤Ç»£¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ùºé¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡úVol.3¤ØÂ³¤¯¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤¤Å¤ß¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡Ë¤«¤é¡¢Å´Ê¿¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤Ï¥ê¥Ê¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤È¶î¤±Íî¤Á¤ò¤·¤¿¤¤ê¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿Îè±û¡Ê¿ÀÌÚ¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤Å¤ß¤ÏÎè±û¤Ë¡¢2¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡È¤¢¤ÎÌë¡É¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
1965Ç¯3·î¡£¿·¶è°è¤«¤éÀÐÃº¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿Ã¼Åç¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÁà¶È¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤ëÅ´Ê¿¤Î»Ñ¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢Å´Ê¿¤¬À¿¤ÎÄÌ±¡¤Î¤¿¤á¤ËÅÙ¡¹¥ê¥Ê¤ÈÄ¹ºê¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅçÌ±¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÃç¤òµ¿¤¦¤è¤«¤é¤Ì±½¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢¤¹¤°¤ËÈÝÄê¤¹¤ëÅ´Ê¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤ÇÅ´Ê¿¤Ï¥ê¥Ê¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ëÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ä«»Ò¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤ÏÅ´Ê¿¤«¤é¡ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·ÌóÂ«¤ÎÌë¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ä«»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Å´Ê¿¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£Å´Ê¿¤ÈÄ«»Ò¤Î±¿Ì¿¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡È¤¢¤ÎÌë¡É¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Å¤ß¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿10ºý¤ÎÅ´Ê¿¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤Þ¤À±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹õ¤¯ÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤¿»ú¡¢ÇË¤«¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îè±û¤È¤¤¤Å¤ß¤ÏºÆ¤ÓÄ¹ºê¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç2¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÅ´Ê¿¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡£70Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢·ëÃå¤¹¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×3¤Ä¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¡Ö¿è¤Êµ¤¸¯¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
¢¡¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¼ç±é¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×
Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡Ê2018¡Ë¡¢¡ÖMIU404¡×¡Ê2020¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ó¤À¡¢µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¡ß´ÆÆÄ¡¦ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡ß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¿·°æ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1955Ç¯¤«¤é¤ÎÀÐÃº»º¶È¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¤È¡¢¸½Âå¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¡È°ì¸«¤·¤Æ²¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¼ã¼Ô¤¬Ì´¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¡É¤òÉÁ¤¡¢²áµî¤«¤é¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤¹¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×Ìò¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÊý¸À¤ÎÀßÄê
¡½ ¿ùºé²Ö¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ«»Ò¤ÎÊý¸À¤Ï¡¢Å´Ê¿¡Ê¿ÀÌÚ¡Ë¡¢É´¹ç»Ò¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¡¢¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß3¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆÃ¤ËëÂ¤ê¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î3¿Í¤¬°ìÅÙÃ¼Åç¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ä«»Ò1¿Í¤À¤±°ìÅÙ¤âÃ¼Åç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êý¸À¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¾¤Ï¸µ¡¹Åìµþ¤«¤éÍè¤¿ÀßÄê¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤«¤éÉ¸½à¸ì¤Ç¡¢Å´Ê¿¤ÈÉ´¹ç»Ò¤Ï Âç³Ø¤Ë½Ð¤ÆÃ¼Åç¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Å´Ê¿¤Ï³°¶Ð¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉ¸½à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢Å´Ê¿¤¬¾¯¤·ëÂ¤ê¤¬½Ð¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Û°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæËÜ¾å¤Ç¤ÏÁ´ÉôÉ¸½à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì³§¤µ¤ó¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢Êý¸À»ØÆ³¤ÎÊý¤È¤â²¿¤«¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·°æ¡§Êý¸À»ØÆ³¤ÎÊý¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ê¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë¤Ï¡Ö³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈËè²ó´Æ½¤¤ÎÊý¤È²»³ÎÇ§¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ùºé²Ö¡¢Ä«»ÒÌò¤Ï¤¤¤Å¤ß¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡½ ¿ùºé¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤â²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤¬»×¤¦¿ùºé¤µ¤ó¤ª¼Çµï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¿·°æ¡§¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¡¢27ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇËÜÅö¤Ë±éµ»¤¬À®½Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡¿¢¨¸½Âå¤ÎÄ«»Ò¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«º£ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ Æ±°ì¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤È¿ùºé¤µ¤ó¤Ç»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ëµ¡²ñ¤ä·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·°æ¡§Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µÜËÜ¤µ¤ó¤¬¿ùºé¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤òÆ°²è¤Ç»£¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ùºé¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡úVol.3¤ØÂ³¤¯¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×ºÇ½ªÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¤¤¤Å¤ß¡ÊµÜËÜ¿®»Ò¡Ë¤«¤é¡¢Å´Ê¿¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤Ï¥ê¥Ê¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤È¶î¤±Íî¤Á¤ò¤·¤¿¤¤ê¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿Îè±û¡Ê¿ÀÌÚ¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤Å¤ß¤ÏÎè±û¤Ë¡¢2¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡È¤¢¤ÎÌë¡É¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
1965Ç¯3·î¡£¿·¶è°è¤«¤éÀÐÃº¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿Ã¼Åç¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÁà¶È¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤ëÅ´Ê¿¤Î»Ñ¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢Å´Ê¿¤¬À¿¤ÎÄÌ±¡¤Î¤¿¤á¤ËÅÙ¡¹¥ê¥Ê¤ÈÄ¹ºê¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅçÌ±¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÃç¤òµ¿¤¦¤è¤«¤é¤Ì±½¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢¤¹¤°¤ËÈÝÄê¤¹¤ëÅ´Ê¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤ÇÅ´Ê¿¤Ï¥ê¥Ê¤È¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ëÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ä«»Ò¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤ÏÅ´Ê¿¤«¤é¡ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·ÌóÂ«¤ÎÌë¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ä«»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Å´Ê¿¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£Å´Ê¿¤ÈÄ«»Ò¤Î±¿Ì¿¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡È¤¢¤ÎÌë¡É¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Å¤ß¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿10ºý¤ÎÅ´Ê¿¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤Þ¤À±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹õ¤¯ÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤¿»ú¡¢ÇË¤«¤ì¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îè±û¤È¤¤¤Å¤ß¤ÏºÆ¤ÓÄ¹ºê¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç2¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÅ´Ê¿¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡£70Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢°¦¤ÈÀÄ½Õ¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢·ëÃå¤¹¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û