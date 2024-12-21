´³»Ù¡ÖÌ¦¡×µðÂçÃÏ¾å³¨¤òÇ¯²ì¾õ¤Ë¡¡°ñ¾ë¡ÖÌ´¤äÌÜÉ¸¸þ¤«¤¤¿Ê¤àÂç¼Ø¡×
¡¡°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Î¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¸å¤Î¥³¥¥¢¤ä¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤É¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡ÖÌ¦¡×¤ÎµðÂçÃÏ¾å³¨¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£21Æü¡¢Íè±à¤·¤¿ÀéÍÕ¸©¤Î½÷À¡Ê83¡Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÏÇ¯½÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤òÇ¯²ì¾õ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¾å³¨¤Ï½Ä32¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý30¥á¡¼¥È¥ë¡£¡ÖÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤àÂç¼Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¿Ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î»Ñ¤ò´ÑÍ÷¼Ö¤«¤é°ìË¾¤Ç¤¤ë¡£ÍèÇ¯1·î13Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀµðÂçÃÏ¾å³¨¤Ïº£Ç¯¤Ç16ºîÉÊÌÜ¡£¼Ø¤ÏÃ¦Èé¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆÀ¸¤äÊÑ²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¡×¤ò¼Ø¤Î·Á¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£