¡Ö¡ÈºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤Î´ÉÀ©´±¤ØÂÎÀ©¶¯²½¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¡×ÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¹Ò¶õµ¡¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ê¤É¤ò»ë»¡¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¹Ò¶õµ¡Æ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤¢¤ë´ÉÀ©Åã¤ä¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÃæÌîÍÎ¾»¹ñ¸òÂç¿Ã¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î´ÉÀ©´±¤Î¶ÈÌ³¤ä¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯1·î¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎC³êÁöÏ©¤Çµ¯¤¤¿¹Ò¶õµ¡Æ±»Î¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ä¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÌî¹ñ¸òÂç¿Ã¤Ï»ë»¡¸å¡¢¡Ö¡ØºÇ¸å¤ÎºÖ¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÉÀ©´±¤¬¤ä¤Ï¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£