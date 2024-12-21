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Giacomo Raspadori's first touch and finish #EURO2024 pic.twitter.com/GNKMwzHz2y— UEFA EURO 2024 (@UEFAEURO) March 4, 2024