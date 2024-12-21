¤Ò¤è¤³£¶£°£°£°±©¤¬»à¤Ì¡¡·Ü¼Ë£²Åï¤¬Á´¾Æ¡¡ÏÂ²Î»³¡¦Æü¹âÀîÄ®
¡¡£±£²·î£²£±ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢ÏÂ²Î»³¸©Æü¹âÀîÄ®¤Ç·Ü¼Ë£²Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤è¤³Ìó£¶£°£°£°±©¤¬»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î£²£±Æü¸á¸å£°»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÏÂ²Î»³¸©Æü¹âÀîÄ®ÅÚÀ¸¤Ç¡Ö¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤è¤³¤ò°é¤Æ¤ë·Ü¼Ë£²Åï¤Ç¡¢¾ÃËÉ¼Ö£¶Âæ¤¬½ÐÆ°¡£¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ü¼Ë£²Åï¤¬¤¤¤º¤ì¤âÁ´¾Æ¤·¡¢»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤è¤³·×Ìó£¶£°£°£°±©¤¬»à¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÐºÒÈ¯À¸Åö»þ¡¢·Ü¼Ë¤ÏÌµ¿Í¤Ç·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥Ö¥ë¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦ÃÈË¼´ï¶ñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£