Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡¡À»¿Í¤Î»£±Æ¤ÏÍýÍÆ»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤â¤ªËÏÉÕ¤¡ª¡Ö¼ê´·¤ì¤¿ÍýÍÆ»Õ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ê50¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÊÆÅÄÀ»¿Í¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÍýÍÆ»Õ¤È¤¤¤¦À»¿Í¤Î¿¦¶È¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤¤¤¾¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ËÌÂ¼¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÈ±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ»¿Í¤È¡¢À»¿Í¤Î»Å»ö¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈ±¤òÀÚ¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¾ö¤ó¤À¤êÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤â¡¢ÍýÍÆ»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡ØÇØ·Ê¤Ë±Ç¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°¤¤â¡¢¼ê´·¤ì¤¿ÍýÍÆ»Õ¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ù¤È¤ªËÏÉÕ¤¡×¤ÈÍýÍÆ»Õ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤¿ËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÍýÍÆ»Õ¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÀ»¿Í¤µ¤ó¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍýÍÆ»Õ¤Î»Å»ö¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¤Ê¤È¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍýÍÆ»Õ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤Æ°¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¿¦¿Í¤Îµ»¤òËÜÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¾²²°¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¹øÍî¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£