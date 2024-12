12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、NCT 127がトリ前で圧巻のステージを繰り広げ、日本人メンバーユウタの見事な歌声も注目を集めた。

【映像】「生歌強すぎる」NCT 127の爆発的ステージ

NCT 127は今年テイルが脱退し、テヨン、ジェヒョンが入隊したため、現在は6人で活動している。ステージではグループの代表曲である「英雄;Kick It」と、今年リリースした「Walk」を披露した。

スクリーンに炎が燃えさかり、ダンサーがフラッグを振る中、学ランをベースとしたようなジャケット衣装をまとい6人が登場。「英雄;Kick It」はロックバージョンにアレンジされ、激しいビートに乗せてメンバーが躍動感たっぷりに踊り、ワイルドな歌声を響かせる。

荒々しくシャツの前を開き大歓声!

そしてバンドサウンドに乗せて、ジャニーが荒々しくシャツの前を開くと、鍛え抜かれた胸筋と腹筋があらわに。ユウタは金髪のセミロングヘアで、鋭い視線を放ちながら力強い歌声を響かせた。そして「Walk」では、片手に持ったタオルを自由自在に操り、大人数のダンサーと共に壮大なステージを繰り広げた。

余裕に満ちた貫禄たっぷりのパフォーマンスに、視聴者からは「生歌うまーー」「無敵だわ」「最高のステージ」「圧倒的存在感」「生歌で6人はすごい」「めちゃ脱ぐやん」「相変わらず生歌強い」「ユウタいっぱい歌ってて上手くてすごい」「これこそ実力」などの感想が多数寄せられ、Xでは「イリチル」が一時トレンド入りするほどの話題を呼んでいた。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。

(C) 2024 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved.

(『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』/ABEMA K-POPチャンネル)